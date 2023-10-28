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В пермской школе № 76 открылся инженерный класс
Собрать квадрокоптер или распечатать детали на 3D-принтере. Это теперь любимое занятие на уроках. Открывшийся инженерный класс позволяет выбрать профессию еще в младших классах. Школа № 76 окружена крупными заводами. Где профессия инженера ценилась всегда.
Алексей Оборин, депутат Пермской городской Думы: "Инженеры у нас востребованы, как вы знаете, по всей стране. Особенно на наших заводах, которые сейчас работают в полную мощность. Просто необходимость на сегодняшний день".
А медицинские классы появились всего в четырех школах Перми. Интерактивный "Стол Пирогова" увлекает сразу.
Татьяна Липихина, директор школы № 76 города Перми: "Дети погружаются в изучение профессии уже по-настоящему. То есть это не просто подойти, посмотреть скелет. Здесь можно увидеть абсолютно все: начиная от скелета, ткани, кровеносную систему".
Еще одна гордость 76-й школы - новый стадион. Помимо волейбола, на стадионе теперь есть отличная площадка для баскетбола и футбола.
С появлением нового стадиона в школе №76 ждут учеников из других школ, со всего микрорайона Крохалева. Чтобы проводить совместные спортивные состязания.
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