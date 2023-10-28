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Выставка-ярмарка «Регионы России» в Перми последние несколько дней
Выставка хоть им называется «Регионы России», но без братской Беларуси уже никуда. Моршанский текстиль известен далеко за пределами республики. Трехслойное хлопковое покрывало можно использовать и как плед. Зимой будет согревать, летом дарить прохладу.
Голодным на выставку лучше не ходить — слишком много соблазнов, да и попробовать можно практически все. Из каждого региона привозят то, чем действительно гордятся.
Все собрано в одном месте: мужская одежда и красивые теплые унты, бижутерия и сумки с принтами, алтайские кисели, цейлонские чаи и самые вкусные пельмени.
Выставка-ярмарка будет работать до 29 октября. Место действия – 2-й этаж гипермаркета «Виват». Вход свободный, выход по желанию с покупками.
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