Выставка-ярмарка «Регионы России» в Перми последние несколько дней

«Регионы России» в Перми последние несколько дней. Кто не успел закупиться деликатесами или гардероб к зиме обновить - всех зовут.Выставка хоть им называется «Регионы России», но без братской Беларуси уже никуда. Моршанский текстиль известен далеко за пределами республики. Трехслойное хлопковое покрывало можно использовать и как плед. Зимой будет согревать, летом дарить прохладу.Голодным на выставку лучше не ходить — слишком много соблазнов, да и попробовать можно практически все. Из каждого региона привозят то, чем действительно гордятся.Все собрано в одном месте: мужская одежда и красивые теплые унты, бижутерия и сумки с принтами, алтайские кисели, цейлонские чаи и самые вкусные пельмени.Выставка-ярмарка будет работать до 29 октября. Место действия – 2-й этаж гипермаркета «Виват». Вход свободный, выход по желанию с покупками.