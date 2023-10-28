Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписиБезопасные дороги

На главную - Новости T7-inform

← В Березниках идет рекультивация старой свалки

Выставка-ярмарка «Регионы России» в Перми последние несколько дней →

Стартовал ежегодный конгресс ученых-юристов в Пермском классическом университете

В Пермском классическом университете стартовал ежегодный конгресс ученых-юристов. В открытии, уже 13-й по счёту, сессии принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Тема межрегионального форума в этом году - «Российский суверенный федерализм и право: знаковые исторические решения и формирование глобальных траекторий развития». Все мероприятия конгресса приурочены к 30-летию Конституции РФ и 20-летию референдума об образовании Пермского края.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Пермский край сам был драйвером изменения с точки зрения административного устройства. Я имею в виду именно образование Пермского края, 20 лет назад, путём объединения Коми-Пермяцкого автономного округа и Пермской области. И, конечно же, я думаю, что на полях конгресса будут обсуждаться в рамках круглых столов самые актуальные насущные темы, а мы рады приветствовать наших уважаемых гостей".
В ближайшие два дня представители судебной, законодательной и исполнительной власти, члены экспертного совета ВАК обсудят состояние, приоритетные задачи и перспективы развития российского законодательства и правовой науки. А сегодня политик, публицист и заслуженный юрист страны Павел Крашенинников выступил с докладом и презентовал свою новую книгу о русских революциях начала 20 века.
Павел Крашенинников, председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России: "Коллеги с МВД, с юстиции, с других органов власти - из федеральных, из региональных. Мне кажется, что это очень важно, чтобы мы обменивались мнениями, обменивались впечатлениями, проблемами, которые есть, набрасывали какие-то проекты путей решения тех или иных проблем".

Опубликовано: 28.10.2023 в 10:00 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

В Березниках идет рекультивация старой свалки

В Театре-Театре прошла премьера спектакля "Отцы/дети"

В Перми из маршрутки выпали два пассажира

В Перми завершено строительство стадиона возле нового корпуса гимназии №33

В Перми заработал первый городской Центр фехтования

Инклюзивная мастерская «Будетляне» объявила о новом наборе

В Перми стартовал финал Всероссийской олимпиады "Технологии успеха"

Единый центр поддержки семей мобилизованных проведет расширенный прием граждан

Депутаты ПГД обсудили ремонт парков и регулирование численности безнадзорных животных

"День жестянщика": снегопад привел к многочисленным ДТП


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Березниках идет рекультивация старой свалки

Выставка-ярмарка «Регионы России» в Перми последние несколько дней →

Обратите внимание

в Перми

В понедельник стартует очередной этап гидравлических испытаний
С 31 июля стартует очередной этап гидравлических испытаний, в том числе, в микрорайоне Новый Крым, посёлке Леваневского, а также центральной части краевой столицы. Также будет подготовлен к подаче тепла важный социальный объект – перинатальный центр в Камской долине. В случае, если после проведения всех работ горячая вода в вашем доме так и не появилась, следует обратиться в обслуживающую организацию или напрямую позвонить в Тепловую справочную службу по т. 8(342) 259-39-98.
28.07.2023 в 15:30

Метки: в Перми

Коммунальную аварию на ул. Юрия Смирнова начнут устранять завтра, но водоснабжение восстановлено
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, произведено переключение потребителей, оставишихся без воды из-за коммунальной аварии на ул. Юрия Смирнова. По состоянию на 20:00 водоснабжение подается в полном объеме. Ремонтные работы на поврежденном участке водовода будут производиться 3 мая. Напомним, вечером произошел порыв водопровода диаметром 80 см по адресу ул. Юрия Смирнова 10. Без воды осталась часть домов в Свердловском и Мотовилихинском районах, и полностью в Индустриальном районе. Всего отключение коснулось 742 жилых многоквартирных домов, в которых проживает 42 691 человек.
02.05.2023 в 20:39

Метки: Общество, в Перми

С 1 мая в Пермском крае начинают курсировать сезонные автобусные маршруты
Как сообщает краевой Минтранс, с 1 мая начнут работать маршруты №112 «г. Пермь (АС
27.04.2023 в 17:20

Метки: в Перми

Центральный автовокзал Перми утонул в мусоре
Городу срочно необходим субботник, но его дата пока не сообщается. Пока пермяки делятся в сети фото того, что оттаяло после зимы. Одно из проблемных мест - центральный автовокзал. Такое количество мусора не позволяет даже подойти к скамейке, не то чтобы сесть на нее. Возникает закономерный вопрос: где урны? Неужели убирать территорию зимой здесь не принято?
31.03.2023 в 17:00

Метки: Культура, Экономика, в Перми

Депутаты гордумы приняли ряд изменений в правила благоустройства и поработали над бюджетом
Вместо металлических ограждений и заборов, в пермских дворах появятся живые изгороди и зеленые насаждения. Депутаты пермской городской Думы приняли ряд изменений в правила благоустройства. Они коснутся и освещения. Если раньше по муниципальной программе можно было повесить фонарь лишь над подъездом, теперь подсветить можно будет и парковку, и детскую площадку. Продолжается работа над бюджетом Перми. Изменения затрагивают его доходную и расходную часть. 115,5 млн рублей будут направлены на ремонт Коммунального моста через Каму, работы планируют провести до Дня города. Еще 100 млн рублей запросил транспортный блок на модернизацию системы оплаты в трамваях и автобусах.
29.03.2023 в 09:43

Метки: Власть, Экономика, в Перми

В России

«Щит России» объединил журналистов со всей страны
В Перми завершилась церемония открытия Всероссийского патриотического фестиваля СМИ
04.10.2023 в 16:22

Метки: СМИ, Культура, Общество, В России

Трасса Пермского марафона получила международный сертификат
В комитете по физической культуре и спорту администрации Перми рассказали, что для обследования трассы Пермского марафона в Пермь приезжал официальный измеритель Международной ассоциации легкоатлетических федераций Илья Михайловский. По итогам инспектирования организаторы получили документы о сертификации трасс на 21 и 42 километра, подписанные администратором Международной ассоциации легкоатлетических федераций Хью Джонсом. Полученный сертификат означает, что в случае установления рекорда результат будет официально признан спортивным сообществом, а бегун войдет в историю спорта. Выданный сертификат действует в течение пяти лет. Пермский марафон пройдет 2-3 сентября. Регистрация проходит на russiarunning.com.
19.07.2023 в 11:50

Метки: Спорт, Общество, В России

«Фанфары Прикамья»: в Пермь приедут оркестры со всей России
В Перми в спортивном комплексе им. Сухарева прошла генеральная репетиция дефиле Пермского губернского оркестра. Новая программа, посвященная 300-летию города, называется
22.06.2023 в 19:35

Метки: В России, Культура

Пермь принимает финал «Российской студенческой весны»
С пятницы краевая столица гудит: 3500 студентов со всей страны приехали на финал XXXI
29.05.2023 в 10:14

Метки: Общество, В России, Образование, Культура

В Пермском крае зарегистрированы завозные случаи кори
В Роспотребнадзоре сообщили, что зафиксированы первые завозные случаи кори в Пермском крае. Как отмечают в ведомстве, заболевших корью следует госпитализировать в инфекционное отделение. Однако тех заражённых, что выявили в Пермском крае, не отправили в больницу, так как они покинули регион. Сейчас в Перми проводят мероприятия по выявлению и наблюдению контактных лиц.
23.04.2023 в 14:42

Метки: Здоровье, В России

Лента новостей RSS каналы

Названа предварительная версия гибели двух мужчин в Мотовилихинском прудуНазвана предварительная версия гибели двух мужчин в Мотовилихинском пруду

Аварийный дом на Куйбышева, 68 покинули не все жильцыАварийный дом на Куйбышева, 68 покинули не все жильцы

В Перми следователи устанавливают причину гибели двух мужчин в Мотовилихинском прудуВ Перми следователи устанавливают причину гибели двух мужчин в Мотовилихинском пруду

28 октября в Перми после переезда открылся музей современного искусства PERMM28 октября в Перми после переезда открылся музей современного искусства PERMM

В Перми более 90% детей от 7 до 18 лет были охвачены различными формами летнего отдыхаВ Перми более 90% детей от 7 до 18 лет были охвачены различными формами летнего отдыха

Более 300 домов в Перми с понедельника останутся без холодной воды Более 300 домов в Перми с понедельника останутся без холодной воды

Из бюджета Прикамья выделят 510 млн рублей на строительство моста через Каму в 2024 годуИз бюджета Прикамья выделят 510 млн рублей на строительство моста через Каму в 2024 году

Пермяки смогут увидеть частное лунное затмение в ночь на 29 октябряПермяки смогут увидеть частное лунное затмение в ночь на 29 октября

В пермской школе № 76 открылся инженерный классВ пермской школе № 76 открылся инженерный класс

Выставка-ярмарка «Регионы России» в Перми последние несколько днейВыставка-ярмарка «Регионы России» в Перми последние несколько дней

В Перми появился кот с искусственными лапамиВ Перми появился кот с искусственными лапами

Стартовал ежегодный конгресс ученых-юристов в Пермском классическом университетеСтартовал ежегодный конгресс ученых-юристов в Пермском классическом университете

В Березниках идет рекультивация старой свалкиВ Березниках идет рекультивация старой свалки

В Театре-Театре прошла премьера спектакля "Отцы/дети" В Театре-Театре прошла премьера спектакля "Отцы/дети"

В Перми к отоплению подключены все объекты социальной сферыВ Перми к отоплению подключены все объекты социальной сферы

В Перми из маршрутки выпали два пассажираВ Перми из маршрутки выпали два пассажира

В Перми завершено строительство стадиона возле нового корпуса гимназии №33В Перми завершено строительство стадиона возле нового корпуса гимназии №33

В Перми начался снос еще двух аварийных домовВ Перми начался снос еще двух аварийных домов

В Прикамье продлят льготы для отдельных категорий населения на оплату ЖКУ В Прикамье продлят льготы для отдельных категорий населения на оплату ЖКУ

В Перми продлено перекрытие движения через тоннель на ул. ДзержинскогоВ Перми продлено перекрытие движения через тоннель на ул. Дзержинского

В Пермском крае участников СВО освободили от уплаты транспортного налога В Пермском крае участников СВО освободили от уплаты транспортного налога

В столице Пермского края открыли стелу «Пермь – город трудовой доблести»В столице Пермского края открыли стелу «Пермь – город трудовой доблести»

В Перми по факту отравления детей прокуратура проводит проверку В Перми по факту отравления детей прокуратура проводит проверку

В прокат вышел фильм «По щучьему велению»В прокат вышел фильм «По щучьему велению»

В Прикамье в первом чтении принят закон о предоставлении земли участникам СВОВ Прикамье в первом чтении принят закон о предоставлении земли участникам СВО

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2023.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную