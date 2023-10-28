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Стартовал ежегодный конгресс ученых-юристов в Пермском классическом университете
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Пермский край сам был драйвером изменения с точки зрения административного устройства. Я имею в виду именно образование Пермского края, 20 лет назад, путём объединения Коми-Пермяцкого автономного округа и Пермской области. И, конечно же, я думаю, что на полях конгресса будут обсуждаться в рамках круглых столов самые актуальные насущные темы, а мы рады приветствовать наших уважаемых гостей".
В ближайшие два дня представители судебной, законодательной и исполнительной власти, члены экспертного совета ВАК обсудят состояние, приоритетные задачи и перспективы развития российского законодательства и правовой науки. А сегодня политик, публицист и заслуженный юрист страны Павел Крашенинников выступил с докладом и презентовал свою новую книгу о русских революциях начала 20 века.
Павел Крашенинников, председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России: "Коллеги с МВД, с юстиции, с других органов власти - из федеральных, из региональных. Мне кажется, что это очень важно, чтобы мы обменивались мнениями, обменивались впечатлениями, проблемами, которые есть, набрасывали какие-то проекты путей решения тех или иных проблем".
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