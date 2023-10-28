Стартовал ежегодный конгресс ученых-юристов в Пермском классическом университете

В Пермском классическом университете стартовал ежегодный конгресс ученых-юристов. В открытии, уже 13-й по счёту, сессии принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Тема межрегионального форума в этом году - «Российский суверенный федерализм и право: знаковые исторические решения и формирование глобальных траекторий развития». Все мероприятия конгресса приурочены к 30-летию Конституции РФ и 20-летию референдума об образовании Пермского края.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Пермский край сам был драйвером изменения с точки зрения административного устройства. Я имею в виду именно образование Пермского края, 20 лет назад, путём объединения Коми-Пермяцкого автономного округа и Пермской области. И, конечно же, я думаю, что на полях конгресса будут обсуждаться в рамках круглых столов самые актуальные насущные темы, а мы рады приветствовать наших уважаемых гостей".В ближайшие два дня представители судебной, законодательной и исполнительной власти, члены экспертного совета ВАК обсудят состояние, приоритетные задачи и перспективы развития российского законодательства и правовой науки. А сегодня политик, публицист и заслуженный юрист страны Павел Крашенинников выступил с докладом и презентовал свою новую книгу о русских революциях начала 20 века.Павел Крашенинников, председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России: "Коллеги с МВД, с юстиции, с других органов власти - из федеральных, из региональных. Мне кажется, что это очень важно, чтобы мы обменивались мнениями, обменивались впечатлениями, проблемами, которые есть, набрасывали какие-то проекты путей решения тех или иных проблем".