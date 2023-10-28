В Березниках идет рекультивация старой свалки. Она больше не нужна. Неподалеку уже возведен новый завод по сортировке мусора. За два года в крае таких объектов должно появиться семь.Размер полигона внушительный — 17,5 гектаров, или 20 футбольных полей. После основных работ по рекультивации будет выполнено благоустройство и даже высажены многолетние травы — через несколько лет будет зеленый холм.Работы, которые ведутся в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология», проинспектировали представители регионального Правительства и главный федеральный инспектор Пермского края.Сергей Половников, главный федеральный инспектор по Пермскому краю: "Одним объектом накопленного экологического вреда будет меньше. В последующем ожидаем реализации двух других объектов, на который выделены федеральные средства. Уверен, что в дальнейшем это программа будет расширяться".На севере Прикамья ведётся строительство экотехнопарка на действующем полигоне. На данный момент смонтированы очистные сооружения, которые позволяют принимать сточные воды свалки для очистки.Иван Крайнов, генеральный директор ООО «Пермский краевой экологический оператор»: "Мы достигаем чистую воду, которая соответствует требованием рыбохозяйственного назначения. Технология применяется - обратный осмос, с применением двухступенчатой глубокой очистки и использованием химических реагентов".Также проходит обкатку конвейер для сортировки твердых коммунальных отходов. Как ранее отмечал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, всё это позволит добиться улучшения качества жизни населения.Андрей Кокорев, заместитель председателя правительства Пермского края по вопросам тарифного регулирования и жилищно-коммунального хозяйства: "В настоящее время у нас внедрено четыре сортировочных комплекса, в этом году у нас задача внедрить и ввести в эксплуатацию ещё три сортировочных комплекса - в Чайковском, Осе и Березниках".По словам специалистов, сортировка поможет в разы продлить срок службы действующего полигона и внедрить для жителей раздельный сбор мусора. Что же касается старого полигона — завершить рекультивацию здесь должны летом 2024 года.