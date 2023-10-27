В Театре-Театре прошла премьера спектакля "Отцы/дети"

В Театре-Театра прошла премьера спектакля "Отцы/дети"(16+) . Это не классическая, а современная интерпретация произведения Ивана Тургенева. Постановка эта о «вечных», философских вопросах, которые актуальны и сегодня, в 21 веке: есть ли у России свой путь, в чем его смысл и как найти свою дорогу?«Отцы/Дети» – именно так, без соединительного союза, звучит название постановки. Такая задумка неслучайна. По словам режиссера Марка Букина, поколения с разными взглядами на жизнь хотят одного и того же – найти общие ориентиры и обрести смысл.Марк Букин, режиссер, автор сценария: "Хотелось сразу сбить вот это привычное, школьное, так скажем, название, школьное восприятие. И еще это имеет определенный смысл, что это как бы росчерк такой между «отцами» и «детьми»".