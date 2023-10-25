Инклюзивная мастерская «Будетляне» объявила о новом наборе. Там сегодня прошел день открытых дверей, совмещенный еще с двумя событиями - это долгожданный переезд и первый день рождения. В мастерской приобщаются к обществу и миру в целом люди с ментальными особенностями развития.Инклюзивная мастерская с необычным названием «Будетляне» открыла свои двери год назад. Сегодня здесь празднуют долгожданный переезд в новое пространство и год работы. Главная задача проекта - обучить ребят с ментальными особенностями полезным вещам.Екатерина Лившиц, руководитель проекта: "Это занятия, с одной стороны реабилитационные, а с другой социальные. Задача, чтобы ребята проучились, обрели навыки самостоятельности, ответственности, коммуникации".А еще навык работы в команде и уверенность. В так называемом безопасном пространстве молодые люди учатся пользоваться различными инструментами, делать чертежи, переводить их на заготовки, работают на станках, шлифмашинках.Александр Кросовский, руководитель столярной мастерской: "Один распиливает заготовки, второй прошлифовывает, третий склеивает, четвертый отделывает. И эта взаимозависимость и ответственность перед товарищем, это такая история, которая в столярке хорошо нарабатывается".Есть швейно-графическая мастерская, где ученики разрабатывают различные иллюстрации. Проходят и мастер-классы. Что касается обучения, ходить на различные занятия можно бесплатно, главное систематичность, говорят кураторы. Сейчас здесь идет набор нового потока студентов от 15 до 35 лет. Попасть в команду к «Будетлянам» можно после собеседования.