В Перми стартовал финал Всероссийской олимпиады "Технологии успеха"

Шестьсот школьников со всей страны приехали в Пермь для участия в финале Всероссийской школьной технологической олимпиады "Технологии успеха". Всего в заключительный этап прошли 43 региона – ребята от 7 до 18 лет. Плюс более двухсот наставников.Соревнование по научным дисциплинам проводится в рамках десятилетия науки и технологий и является частью Всероссийской большой олимпиады «Искусство – Технологии – Спорт», реализуемой в течение трех лет по поручению президента страны.Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Главное отличие от всех остальных олимпиад, что здесь результаты достигаются командой, причем дети будут решать реальные задачи. Это крайне важно для развития науки, технологии, техники в нашей стране".Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, принимать самых одаренных ребят, особенно в год 300-летия Перми – это большая честь. Для самих детей это не только возможность проявить себя, получить бесценный опыт, но и узнать больше о разных профессиях в сфере науки и технологий. А у компаний-партнеров есть шанс познакомиться с теми, кто совсем скоро может стать их сотрудниками.Олимпиада продлится до 2 ноября, все 10 дней ребята будут проходить различные испытания. Также запланированы экскурсии в музеи, образовательные учреждения и на промышленные площадки.