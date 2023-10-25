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В Перми стартовал финал Всероссийской олимпиады "Технологии успеха"
Соревнование по научным дисциплинам проводится в рамках десятилетия науки и технологий и является частью Всероссийской большой олимпиады «Искусство – Технологии – Спорт», реализуемой в течение трех лет по поручению президента страны.
Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Главное отличие от всех остальных олимпиад, что здесь результаты достигаются командой, причем дети будут решать реальные задачи. Это крайне важно для развития науки, технологии, техники в нашей стране".
Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, принимать самых одаренных ребят, особенно в год 300-летия Перми – это большая честь. Для самих детей это не только возможность проявить себя, получить бесценный опыт, но и узнать больше о разных профессиях в сфере науки и технологий. А у компаний-партнеров есть шанс познакомиться с теми, кто совсем скоро может стать их сотрудниками.
Олимпиада продлится до 2 ноября, все 10 дней ребята будут проходить различные испытания. Также запланированы экскурсии в музеи, образовательные учреждения и на промышленные площадки.
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