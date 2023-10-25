В Перми заработал первый городской Центр фехтования
В Перми заработал первый городской Центр фехтования. Специализированный комплекс площадью 1200 кв. м разместился в здании по адресу ул. Чернышевского,28. На двух этажах здесь оборудованы десять профессиональных дорожек, есть тренажёрный зал, современные раздевалки, душевые и комнаты хранения инвентаря.
Официальное открытие состоялось в рамках международного форума «Россия - спортивная держава». Оценив инфраструктуру, глава фехтовальщиков России Ильгар Мамедов предложил пермякам провести весной Чемпионат России на шпагах.
Михаил Уткин, директор Пермского центра фехтования: "У федерации большая история. Ещё в своё время, когда начинали фехтовать на штыках. База исторически, последние 10-15 лет дворец творчества юных, бывший дворец пионеров, но тот зал он менее вместительный, ограничен только школьным возрастом был и, соответственно, ребята, которые выходили и хотели бы продолжать фехтование в более старшем возрасте, возможности тренироваться там не было. Соответственно, необходимость подобного зала назрела".
В тренерском штабе 4 мастера спорта проводят занятия по двум направлениям - шпага и сабля. В залы приглашают детей от 4 лет, молодёжь, взрослых и ветеранов. Отдельное время выделено для ведущих прикамских фехтовальщиков. Кроме того, в планах готовить в этих стенах паралимпийцев. Для колясочников уже приобрели адаптеры.
Никита Губин, МС, руководитель Пермской краевой федерации фехтования: "На данный момент в нашем клубе занимается 87 спортсменов. Кашина Варвара - это перспективная спортсменка, она недавно заняла на всероссийском турнире, где было порядка 300 спортсменов, 5-е место и сейчас она в рейтинге сборной команды страны занимает третью строчку".
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