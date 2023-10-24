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Единый центр поддержки семей мобилизованных проведет расширенный прием граждан
Напомним, на площадке Дома офицеров Пермского гарнизона каждый вторник и четверг с 15.00 до 18.00 семьи мобилизованных и участников СВО могут получить социальную, консультационную и юридическую помощь. Также центр является пунктом сбора гуманитарных грузов для прикамцев, призванных в Вооруженные Силы РФ в рамках частичной мобилизации, а также добровольцев и других участников СВО. Кроме того, на базе центра организован пункт сбора полевой почты для бойцов.
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