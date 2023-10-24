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Единый центр поддержки семей мобилизованных проведет расширенный прием граждан

Единый центр поддержки семей мобилизованных и участников СВО организует очередной расширенный прием граждан для родных и близких мобилизованных, контрактников и добровольцев. В четверг, 26 октября, консультации проведут специалисты Министерства территориальной безопасности, Военного комиссариата Пермского края, военной прокуратуры, соцзащиты, Госюрбюро, Центробанка, представитель военного госпиталя в Перми, судебные приставы краевого ГУФССП России. Очный прием состоится с 15.00 до 18.00 в здании Дома офицеров Пермского гарнизона (г. Пермь, ул. Сибирская, 59).
Напомним, на площадке Дома офицеров Пермского гарнизона каждый вторник и четверг с 15.00 до 18.00 семьи мобилизованных и участников СВО могут получить социальную, консультационную и юридическую помощь. Также центр является пунктом сбора гуманитарных грузов для прикамцев, призванных в Вооруженные Силы РФ в рамках частичной мобилизации, а также добровольцев и других участников СВО. Кроме того, на базе центра организован пункт сбора полевой почты для бойцов.

Опубликовано: 24.10.2023 в 16:50 в рубрике - Новости T7-inform

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← Депутаты ПГД обсудили ремонт парков и регулирование численности безнадзорных животных

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