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Краевая служба судебных приставов объявила о сентябрьской акции по вопросам противодействия коллекторам
Краевая служба судебных приставов объявляет о сентябрьской акции: пройдёт целый ряд прямых линий по вопросам противодействия коллекторам и недобросовестным банкам. Разъяснительные мероприятия для россиян сейчас проходят по всей стране. Дело в том, что, в силу вступил новый федеральный закон, который ужесточает контроль за деятельностью кредитных организаций. Отныне за неправомерные действия при, так называемом, «выбивании долгов», предусмотрена уголовная ответственность. Обращаться с жалобами можно через интернет-приёмную официального сайта управления службы судебных приставов или по телефону (342) 229-75-87.
Дмитрий Назукин, и.о. начальника отдела по контролю за деятельностью коллекторов УФССП России по Пермскому краю: "Уголовный кодекс предусматривает уже уголовную ответственность за нарушения, которые связаны с возвратом просроченной задолженности, которые выразились в угрозах, повреждении имущества, распространении ложной информации о должнике и его задолженности. Людям не нужно бояться, нужно обращаться - мы открыты, стоим на защите прав граждан".
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