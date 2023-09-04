В Прикамье заработала горячая линия по вопросам организации питания в школах
Центральный аппарат, г. Пермь, Отдел надзора по гигиене детей и подростков 8 (342) 239-31-29
Восточный территориальный отдел, г. Чусовой 8 (342-256) 5-47-60 (доб. 1)
Западный территориальный отдел, г. Пермь 8 (342) 284-07-29
Коми-Пермяцкий территориальный отдел, г. Кудымкар 8 (34-260) 4-52-31
Северный территориальный отдел, г. Соликамск 8 (34-253) 4-23-03
Центральный территориальный отдел, г. Пермь 8 (342) 229-75-70
Южный территориальный отдел, г. Чайковский 8 (34-241) 4-55-33 (доб.1803)
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