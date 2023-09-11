← Краевая служба судебных приставов объявила о сентябрьской акции по вопросам противодействия коллекторам
Управление Минюста России по Пермскому краю проведет прием граждан в Сылве
В поселке Сылва Пермского округа сегодня пройдет большой прием граждан по различным юридическим вопросам. С 11:00 до 14:00 в здании местной библиотеки всех желающих будут ждать сотрудники управления Минюста России по Пермскому краю, краевого госюрбюро, представители адвокатской и нотариальной палат, а также ассоциации юристов России.
Специалисты будут готовы проконсультировать по следующим вопросам: оформление наследственных прав; совершение сделок с недвижимым имуществом (дарение, купля-продажа, рента и пр.); удостоверение прочих сделок (брачный договор, соглашение о разделе имущества, нажитого супругами во время брака); получение социальной поддержки участниками СВО и членами их семей; банкротство физических лиц; семейные споры; защита прав потребителей; вопросы исполнительного производства; вопросы деятельности некоммерческих организаций; международная правовая помощь; вопросы регистрации актов гражданского состояния и другие.
Возможна предварительная запись на прием по телефону Управления Минюста: (342) 291-94-82, телефонам администрации территориального отдела администрации пос. Сылва.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Краевая служба судебных приставов объявила о сентябрьской акции по вопросам противодействия коллекторам
В Прикамье заработала горячая линия по вопросам организации питания в школах
VI Пермский марафон собрал 12 тысяч участников
В деревне Большая Мось сгорели два дома
На ул. Уральской преобразился подземный переход
Крупный пожар произошел в деревне Чашкино
В Перми произошел пожар в расселенном аварийном доме на ул. Циолковского
Стали известны победители Пермского марафона-2023
В Перми начался шестой Пермский марафон
В Перми на улице Серебристая открыли новую школу
Добавить комментарий: