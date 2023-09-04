VI Пермский марафон собрал 12 тысяч участников

12 тысяч человек вышли на старт Пермского марафона в минувшие выходные. Марафон прошел в Перми уже в 6-й раз, и с каждым годом становится все более представительным. На этот раз в город на Каме приехали спортсмены из 41 российского региона.Пермский марафон стартует с забега на 10 км. В этом году зарегистрировалось больше 12 тысяч человек из 41 региона страны. Спортсмены вышли в первую очередь на небольших дистанциях - 3, 5, 10 километров. Победитель последнего Илья Козырев из Ижевска.Илья Козырев, участник Пермского международного марафона (г.Златоуст): Н"е подвела погода, ветра не было. Рельеф трассы - сложно, но работать надо. Но это окупается красотой, когда ты бежишь по улицам главным, и видишь - набережная, улица Ленина, и поддержка конечно!"Пока финишируют спортсмены на дистанции в 10 км, на старте уже полумарафонцы - это Кубок России - впервые в Перми.За мероприятием наблюдают тысячи болельщиков. Весь день для них работали фан-зоны в разных частях города. А на главной сцене работал фестивальный городок — там на большом экране велась прямая трансляция забегов и награждение победителей.Обязательная часть пермского марафона - разминка. Несколько сотен человек повторяют движения за спортсменами и готовятся к своему забегу.Впрочем, всё внимание на самую длинную дистанцию - 42 километра. Победитель среди мужчин - участник Олимпийских игр 2012 года Алексей Реунков из Златоуста.Алексей Реунков, победитель Пермского международного марафона (г. Златоуст): "Организация хорошая, по трассе вопросов нет — волонтеры хорошо работают, пункты питания, всё обеспечено. Уровень растет с каждым годом, я первый раз на Пермском марафоне, но достойное проведение".Среди женщин победительница - Любовь Добровольская из Тольятти.Любовь Добровольская, победительница Пермского международного марафона (г. Тольятти): "С трассой была знакома, тяжелая, но мне нравятся такие горочки. Марафон сам по себе сложный, главное, надо было потерпеть, все получилось".Свой километр пробежали также самые маленькие— детские старты собрали несколько сотен юных спортсменов.Участие в Пермском марафоне приняли и люди с ограниченными возможностями.Самый массовый забег Пермского марафона - 3 тысячи метров. На улице распогодилось - куртки сняты, все в футболках. А значит, впереди будет жарко!Сам же Пермский марафон проходит в шестой раз — в этом году посвящен трехсотлетию столицы Прикамья.