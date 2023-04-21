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В Пермском политехе представили самую большую в России карту Китая
Это День китайского языка в Пермском политехе. На стене профильного класса — самая большая карта Китайской Народной Республики в России — размером 6 на 4 метра полностью соответствует картографическим стандартам Поднебесной. Рядом — поясняющий текст.
Михаил Каменских, председатель Пермского общества дружбы с Китаем: "Здесь перечислены 56 национальностей Китая, включая самую последнюю — это рэдзу — Россия".
На торжественном открытии карты присутствует генеральный Консул Китайской Народной Республики в городе Казани Сян Бо. Почетный гость высоко оценил и качество изготовления, и подготовку студентов.
Сян Бо, генеральный Консул Китайской Народной Республики в г. Казани: "Надеюсь, что вы будете продолжать и стараться изучать китайский язык — и побываете тоже в Китае, чтобы своими глазами увидеть, что там происходит и что такое Китай, его города и народ".
Карта Китая будет служить не только учебным пособием, а станет экзаменационным испытанием для первокурсников политеха. Необходимо рассказать, что написано на карте и полностью прочитать правильно всю информацию, которая там находится.
Свои знания студенты-лингвисты проверили уже сегодня. В День китайского языка — первый межвузовский конкурс «Пермский китаевед». Соревнуются 5 вузов — как в письменном, так и устном туре.
Михаил Каменских, председатель Пермского общества дружбы с Китаем: "Если мы готовим китаеведа — человек должен хотя бы знать, из чего состоит страна и язык, который ты изучаешь, какие провинции там, реки и горы".
Лучших студентов наградили дипломами. Что же касается новой достопримечательности университета — её также ждет экзамен. Заявка на самую большую карту Китая в России одобрена комитетом Книги рекордов Гиннесса. Фиксация рекорда запланирована на сентябрь этого года.
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