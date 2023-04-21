В Пермском политехе представили самую большую в России карту Китая

В День китайского языка, который отмечали накануне по всему миру, в Пермь приехал генконсул КНР в Казани, господин Сян Бо. В Пермском политехе ему показали гигантскую карту Поднебесной, создание которой завершили как раз накануне его визита. Песню на китайском студентка лингвист Пермского политеха Айнат Муртазова знает наизусть. Девушка уже имела возможность пройти стажировку в Поднебесной — теперь планирует поступать туда в магистратуру.Айнат Муртазова, студентка 4 курса ПНИПУ: "Китайская традиция мне очень нравится, чайные традиции особенно — конечно же, одежда - я очень её люблю".Это День китайского языка в Пермском политехе. На стене профильного класса — самая большая карта Китайской Народной Республики в России — размером 6 на 4 метра полностью соответствует картографическим стандартам Поднебесной. Рядом — поясняющий текст.Михаил Каменских, председатель Пермского общества дружбы с Китаем: "Здесь перечислены 56 национальностей Китая, включая самую последнюю — это рэдзу — Россия".На торжественном открытии карты присутствует генеральный Консул Китайской Народной Республики в городе Казани Сян Бо. Почетный гость высоко оценил и качество изготовления, и подготовку студентов.Сян Бо, генеральный Консул Китайской Народной Республики в г. Казани: "Надеюсь, что вы будете продолжать и стараться изучать китайский язык — и побываете тоже в Китае, чтобы своими глазами увидеть, что там происходит и что такое Китай, его города и народ".Карта Китая будет служить не только учебным пособием, а станет экзаменационным испытанием для первокурсников политеха. Необходимо рассказать, что написано на карте и полностью прочитать правильно всю информацию, которая там находится.Свои знания студенты-лингвисты проверили уже сегодня. В День китайского языка — первый межвузовский конкурс «Пермский китаевед». Соревнуются 5 вузов — как в письменном, так и устном туре.Михаил Каменских, председатель Пермского общества дружбы с Китаем: "Если мы готовим китаеведа — человек должен хотя бы знать, из чего состоит страна и язык, который ты изучаешь, какие провинции там, реки и горы".Лучших студентов наградили дипломами. Что же касается новой достопримечательности университета — её также ждет экзамен. Заявка на самую большую карту Китая в России одобрена комитетом Книги рекордов Гиннесса. Фиксация рекорда запланирована на сентябрь этого года.