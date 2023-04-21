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В Гайнах прокуратура потребовала немедленно отремонтировать памятники
Так, Стелла «Вечная слава воинам – земляка, отдавшим жизнь за Родину», расположенная в п. Серебрянка, находится в неудовлетворительном состоянии, требует ремонта, выцвела и частично отсутствует краска, произошло отслоение фасада, разрушается бетонное покрытие – основания памятника. Также в неудовлетворительном состоянии находится памятник в п. Сёйва и ограждения памятника в п. Харино.
"Главе органа местного самоуправления внесено представление с требованием незамедлительно произвести ремонт памятников. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
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