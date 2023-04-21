В Перми пожилая женщина угодила под автобус

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"В результате автоаварии женщина от полученных травм скончалась в автомобиле скорой помощи при следовании в медицинское учреждение. По факту ДТП сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в Госавтоинспекции Перми.
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