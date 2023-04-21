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В Перми спасатели провели тренировку по предотвращению газовой аварии

Сегодня прошла штабная тренировка с формированиями спасательной службы гражданской обороны газоснабжения Перми. Спасатели отработали вводную по предотвращению аварии на газорегуляторном пункте при жилом доме по адресу ул. Ивановская, 13.
В рамках тренировки аварийные бригады обследовали жилой дом и газорегуляторный пункт, в котором согласно вводной произошла авария, а также провели эвакуацию жителей. В тренировке приняли участие силы и средства спасательной службы гражданской обороны газоснабжения во взаимодействии со спасательными службами гражданской обороны теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения Перми, оперативные группы КЧС города, сотрудники Пермского краевого территориального центра медицины катастроф, пожарные, сотрудники администрации Мотовилихинского района, спасатели Пермской городской службы спасения, работники Пермского городского управления гражданской защиты и единой дежурно - диспетчерской службы.
По результатам штабной тренировки было отмечено, что органы управления, силы и средства спасательной службы гражданской обороны газоснабжения Перми готовы к выполнению аварийно-спасательных работ.

Опубликовано: 21.04.2023 в 12:35 в рубрике - Новости T7-inform

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