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В Перми спасатели провели тренировку по предотвращению газовой аварии
В рамках тренировки аварийные бригады обследовали жилой дом и газорегуляторный пункт, в котором согласно вводной произошла авария, а также провели эвакуацию жителей. В тренировке приняли участие силы и средства спасательной службы гражданской обороны газоснабжения во взаимодействии со спасательными службами гражданской обороны теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения Перми, оперативные группы КЧС города, сотрудники Пермского краевого территориального центра медицины катастроф, пожарные, сотрудники администрации Мотовилихинского района, спасатели Пермской городской службы спасения, работники Пермского городского управления гражданской защиты и единой дежурно - диспетчерской службы.
По результатам штабной тренировки было отмечено, что органы управления, силы и средства спасательной службы гражданской обороны газоснабжения Перми готовы к выполнению аварийно-спасательных работ.
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