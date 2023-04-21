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Сплошная дератизация в Перми продлится месяц
Владимир Алешкевич, специалист по дератизации: "Видно по ней, что это крысиная нора, а не просто. Она же откуда-то взялась".
Целые полчища крыс жители видят в городе регулярно, как правило, по вечерам.
Помимо мусора грызунов притягивает близость магазинов или закусочных.
Евгения Нецветаева: "Они бегают! Бегают, бегают, бегают. Поэтому обязательно надо! Я лично сама видела".
Кроме мусорных контейнеров отрава раскладывается в подвалах.
В состав отравы входит мука и дробленое зерно. Ну, чтобы было съедобно! А вот яды нужно постоянно менять, ибо крысы очень быстро приспосабливаются к тем или иным компонентам.
Дератизация считается выполненной, если отрава в подложке остается не съеденной в течение месяца.
Александр Чарушин, заместитель директора УК «Наш район»: "Если ее нет, значит, крысы есть, значит будет выкладывать еще. Если подложка целая, приезжают специалисты, делают выводы, что крыс нет и это можно уже и приостановить".
Проводят дератизацию в Перми дважды в год: осенью и весной. Когда начинается миграция грызунов.
Ольга Муравьева, начальник отдела управления по экологии и природопользованию администрации города Перми: "Важно именно, чтобы каждая организация провела дератизацию, и они не эмигрировали с территории на территорию, а именно была эффективность".
Вообще же, грызуны являются переносчиками бешенства, тифа, чумы и туберкулеза. Через пищу, воду и даже воздух.
Наталья Татарникова, зав. кафедрой инфекционных болезней, доктор ветеринарных наук, профессор ПГАТУ: "Даже вдыхание воздуха, в котором содержатся фекалии грызунов, тоже опасно для организма человека, так как может произойти респираторное заражение".
Продлится сплошная дератизация в Перми месяц, до 20 мая. За это время обработать от грызунов должны почти 8 тысяч объектов.
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