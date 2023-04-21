Сплошная дератизация в Перми продлится месяц

Обработка от крыс и мышей в Перми будет длиться целый месяц. Дератизацию инициировали городские власти, но если к ним на помощь не придут управляющие компании, ТСЖ, предприятия и организации, должного эффекта не будет.По периметру мусорной площадки Владимир Алешкевич выкладывает 3-4 подложки с отравой. Еще по две — в крысиные норы неподалеку.Владимир Алешкевич, специалист по дератизации: "Видно по ней, что это крысиная нора, а не просто. Она же откуда-то взялась".Целые полчища крыс жители видят в городе регулярно, как правило, по вечерам.Помимо мусора грызунов притягивает близость магазинов или закусочных.Евгения Нецветаева: "Они бегают! Бегают, бегают, бегают. Поэтому обязательно надо! Я лично сама видела".Кроме мусорных контейнеров отрава раскладывается в подвалах.В состав отравы входит мука и дробленое зерно. Ну, чтобы было съедобно! А вот яды нужно постоянно менять, ибо крысы очень быстро приспосабливаются к тем или иным компонентам.Дератизация считается выполненной, если отрава в подложке остается не съеденной в течение месяца.Александр Чарушин, заместитель директора УК «Наш район»: "Если ее нет, значит, крысы есть, значит будет выкладывать еще. Если подложка целая, приезжают специалисты, делают выводы, что крыс нет и это можно уже и приостановить".Проводят дератизацию в Перми дважды в год: осенью и весной. Когда начинается миграция грызунов.Ольга Муравьева, начальник отдела управления по экологии и природопользованию администрации города Перми: "Важно именно, чтобы каждая организация провела дератизацию, и они не эмигрировали с территории на территорию, а именно была эффективность".Вообще же, грызуны являются переносчиками бешенства, тифа, чумы и туберкулеза. Через пищу, воду и даже воздух.Наталья Татарникова, зав. кафедрой инфекционных болезней, доктор ветеринарных наук, профессор ПГАТУ: "Даже вдыхание воздуха, в котором содержатся фекалии грызунов, тоже опасно для организма человека, так как может произойти респираторное заражение".Продлится сплошная дератизация в Перми месяц, до 20 мая. За это время обработать от грызунов должны почти 8 тысяч объектов.