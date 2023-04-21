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На сборном пункте гуманитарной помощи готовится к отправке новая партия груза
На первых порах Ольга Воробьева думала, что никогда не овладеет техникой плетения маскировочных сетей. Сейчас – такая «три на шесть» будет готова всего за день.
"Сейчас можно разговаривать, и спокойно всё это делаем и плетём".
В волонтёрском центре «Молот/Парма за своих» в микрорайоне Январский работают на голом энтузиазме. В этом во время рабочей поездки в Прикамье убедился депутат Государственной Думы Роман Водянов.
Ольга Тухтаметова, организатор проекта «Молот/Парма за своих»: "Всё наше производство запустилось изначально из таких тактических носилок".
Доставка готовых изделий в зону СВО для подразделений осуществляется Пермским благотворительным фондом «Добровольцы Донбасса». Также для этих целей, в том числе, организуются совместные рейсы с региональным гуманитарным центром.
Оксана Котова, руководитель проекта Гуманитарный центр Прикамья: "Раз в неделю мы стабильно отвозим гуманитарный груз в зону проведения СВО, как и для мирного населения, так и для наших бойцов".
За прошедший год силами неравнодушных жителей, представителей общественности, бизнеса и власти было отправлено почти 19 тысяч коробок с продуктами, медикаментами, одеждой.
В ежедневном формате волонтёры Гуманитарного центра Прикамья сортируют и готовят к отправке более 600 грузов.Имеется в виду коробок, они все разных размеров и форматов, например, вот это всё привезли сегодня.
Депутат Госдумы от Пермского края тоже внёс свой вклад в формирование очередного конвоя. Передал медицинские препараты и тактические рюкзаки, а также познакомился с деятельностью волонтеров.
Роман Водянов, депутат Государственной Думы РФ: "Традиционно в рамках рабочих поездок посещаю гуманитарные центры и швейные мастерские, чтобы познакомится с волонтёрами, которые каждый день работают, сортируют и отправляют груз нашим бойцам, поэтому их помощь, их работа крайне неоценима".
В подобных добровольческих сообществах важна любая помощь. Для швейной мастерской свободные руки и каждый дополнительный метр ткани – возможность сделать как можно больше жизненно необходимых вещей для военнослужащих.
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