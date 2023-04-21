На сборном пункте гуманитарной помощи готовится к отправке новая партия груза

В Перми на сборном пункте гуманитарной помощи готовится к отправке новая партия полезного груза. Самые разные люди несут сюда самые разные вещи. Некоторые сделаны своими руками, но при этом весьма функциональны.На первых порах Ольга Воробьева думала, что никогда не овладеет техникой плетения маскировочных сетей. Сейчас – такая «три на шесть» будет готова всего за день."Сейчас можно разговаривать, и спокойно всё это делаем и плетём".В волонтёрском центре «Молот/Парма за своих» в микрорайоне Январский работают на голом энтузиазме. В этом во время рабочей поездки в Прикамье убедился депутат Государственной Думы Роман Водянов.Ольга Тухтаметова, организатор проекта «Молот/Парма за своих»: "Всё наше производство запустилось изначально из таких тактических носилок".Доставка готовых изделий в зону СВО для подразделений осуществляется Пермским благотворительным фондом «Добровольцы Донбасса». Также для этих целей, в том числе, организуются совместные рейсы с региональным гуманитарным центром.Оксана Котова, руководитель проекта Гуманитарный центр Прикамья: "Раз в неделю мы стабильно отвозим гуманитарный груз в зону проведения СВО, как и для мирного населения, так и для наших бойцов".За прошедший год силами неравнодушных жителей, представителей общественности, бизнеса и власти было отправлено почти 19 тысяч коробок с продуктами, медикаментами, одеждой.В ежедневном формате волонтёры Гуманитарного центра Прикамья сортируют и готовят к отправке более 600 грузов.Имеется в виду коробок, они все разных размеров и форматов, например, вот это всё привезли сегодня.Депутат Госдумы от Пермского края тоже внёс свой вклад в формирование очередного конвоя. Передал медицинские препараты и тактические рюкзаки, а также познакомился с деятельностью волонтеров.Роман Водянов, депутат Государственной Думы РФ: "Традиционно в рамках рабочих поездок посещаю гуманитарные центры и швейные мастерские, чтобы познакомится с волонтёрами, которые каждый день работают, сортируют и отправляют груз нашим бойцам, поэтому их помощь, их работа крайне неоценима".В подобных добровольческих сообществах важна любая помощь. Для швейной мастерской свободные руки и каждый дополнительный метр ткани – возможность сделать как можно больше жизненно необходимых вещей для военнослужащих.