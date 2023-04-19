20 апреля в центре Перми пройдет пожарно-тактическое учение
Главное управление МЧС России по Пермскому краю информирует о том, что 20 апреля с 08 до 10 часов на территории торгового центра iMALL Эспланада по адресу: ул. Петропавловская, 73а будет проводиться показное пожарно-тактическое учение. В месте проведения мероприятия ожидается большое скопление техники и личного состава пожарно-спасательных подразделений. На время учений движение по улице Петропавловская на участке ул.Попова - ул. Осинская будет ограничено. Пермяков просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
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