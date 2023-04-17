Пермский театр кукол отправляется в гастроли по краю

Труппа Пермского театра кукол отправится на гастроли в театры Кудымкара, Лысьвы и Березников, чтобы показать спектакли по Льву Давыдычеву. 18 и 19 апреля театр покажет спектакли «Лёлишна из третьего подъезда» (6+) и «Уроки жизни Ивана Семёнова» (6+) в Коми-Пермяцком национальном драматическом театре им. М. Горького, 24 и 25 апреля в Лысьвенском театре драмы им. А. Савина, а 27 и 28 апреля в Березниковском драматическом театре. Спектакли по повестям пермского писателя Льва Давыдычева были выбраны не случайно. Обе премьеры приурочены к трёхсотлетию Перми. Дмитрий Богданов, режиссёр: «Выезд за пределы своего региона даёт возможность большему количеству зрителей соприкоснуться со спектаклем, а артистам дарят обмен энергией с публикой других городов».Театр пробудет на гастролях по 28 апреля включительно. Подробнее с афишей можно ознакомиться на сайтах театров.