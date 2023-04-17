← Ландшафтный пожар едва не перекинулся на деревню Заболото
Общегородской субботник прошел в Перми
По всему городу участие в уборке приняли сотрудники предприятий, школ, больниц, вузов. Весенняя уборка на подведомственных территориях будут продолжаться до конца апреля. Полностью привести Пермь в порядок должны к майским праздникам.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Ландшафтный пожар едва не перекинулся на деревню Заболото
Пермь украсят тематические арт-объекты и фотозоны к юбилею города
Вблизи Камской ГЭС теплоход совершил разлом льда
В Хохловке пройдет орнитологическая экскурсия
В Перми задержан очередной курьер телефонных мошенников
145 собственникам помещений в аварийном доме на Куйбышева, 143 выплачено денежное возмещение
В филиалах МФЦ Прикамья помогают составить договоры для оформления недвижимости в Росреестре
В Прикамье состоялась презентация 4-й книги Георгия Чагина об экспедициях по Прикамью
В МЧС рассказали подробности пожара на ул. Автозаводской в Перми
В Перми состоятся публичные слушания об исполнении бюджета города
Добавить комментарий: