Ландшафтный пожар едва не перекинулся на деревню Заболото

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← Пермь украсят тематические арт-объекты и фотозоны к юбилею города
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Пермь украсят тематические арт-объекты и фотозоны к юбилею города
Вблизи Камской ГЭС теплоход совершил разлом льда
В Хохловке пройдет орнитологическая экскурсия
В Перми задержан очередной курьер телефонных мошенников
145 собственникам помещений в аварийном доме на Куйбышева, 143 выплачено денежное возмещение
В филиалах МФЦ Прикамья помогают составить договоры для оформления недвижимости в Росреестре
В Прикамье состоялась презентация 4-й книги Георгия Чагина об экспедициях по Прикамью
В МЧС рассказали подробности пожара на ул. Автозаводской в Перми
В Перми состоятся публичные слушания об исполнении бюджета города
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