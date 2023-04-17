В Хохловке пройдет орнитологическая экскурсия

22 апреля в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» состоится первая в этом году орнитологическая экскурсия. Гости смогут наблюдать прилет зеленушек, зябликов, коноплянок, зарянок, разных видов дроздов, научатся видеть и различать птиц, обитающих на территории музея."Понаблюдаем за коршунами, которые любят парить над «Хохловкой», используя восходящие потоки воздуха. На территории музея найдем место, где сороки сделали гнездо-шар. Узнаем, какие виды воробьев встречаются в нашем крае, понаблюдаем за птицами хохловских лугов и попробуем послушать лесных птиц, которые живут на самой вершине холма. Может быть, нам посчастливится, и мы увидим одну из самых крупных птиц Пермского края – орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу нашего региона. А самые внимательные путешественники услышат, а может быть, даже и увидят ястребов, соколов и даже орлана-белохвоста!" – рассказал Денис Исаков, специалист Управления по экологии и природопользованию г. Перми.Начало экскурсий в 12:00 и 14:00.