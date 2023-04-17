В Перми задержан очередной курьер телефонных мошенников

В Перми оперативники задержали очередного курьера, подозреваемого в мошенничестве. Установлено, что 26-летний житель пос. Чермоз приехал в Пермь в конце прошлого года. В сети Интернет он нашел объявление о работе курьером. Мужчина стал очередным звеном в схеме «Ваш родственник попал в беду». От фигуранта требовалось приезжать к потерпевшим и забирать крупные суммы денег, предназначенные для непривлечения к ответственности их родственников, якобы ставшими виновниками ДТП. Впоследствии похищенное злоумышленник переводил на счет куратора."Одной из потерпевших стала жительница Свердловского района. Фигурант приехал к потерпевшей в квартиру на Серебрянском проезде, доверчивая пермячка отдала злоумышленнику 1,2 тыс. долларов и 45 тыс. рублей. С каждого заказа фигурант забирал себе часть похищенного в качестве вознаграждения", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В настоящий момент оперативниками установлено 7 эпизодов противоправной деятельности, общий ущерб от которых превысил 2,5 миллиона рублей. По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела, на время расследования злоумышленник заключен под стражу.