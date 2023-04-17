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В Перми задержан очередной курьер телефонных мошенников
"Одной из потерпевших стала жительница Свердловского района. Фигурант приехал к потерпевшей в квартиру на Серебрянском проезде, доверчивая пермячка отдала злоумышленнику 1,2 тыс. долларов и 45 тыс. рублей. С каждого заказа фигурант забирал себе часть похищенного в качестве вознаграждения", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В настоящий момент оперативниками установлено 7 эпизодов противоправной деятельности, общий ущерб от которых превысил 2,5 миллиона рублей. По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела, на время расследования злоумышленник заключен под стражу.
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