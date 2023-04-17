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Вблизи Камской ГЭС теплоход совершил разлом льда
Такие мероприятия проводятся в целях профилактики гибели людей на водных объектах в период интенсивного таяния льда и недопущения нахождения на опасных участках реки любителей подлёдного лова рыбы. По итогу мероприятия приняты профилактические меры, акватория свободна от ледовых образований.
Спасатели напоминают, что в связи с установившейся теплой весенней погодой лёд на водоёмах стремительно тает и становится непрочным. На льду образуются трещины и промоины, неся значительную опасность для любителей рыбалки.
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