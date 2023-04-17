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145 собственникам помещений в аварийном доме на Куйбышева, 143 выплачено денежное возмещение
В управлении жилищных отношений сообщили, что по состоянию на 13 апреля принято 183 пакета документов для расселения собственников. Жилые помещения маневренного фонда предоставлены 9 семьям. Также 4 жилых помещения предоставлены по договору социального найма, по 145 жилым помещениям собственникам выплачено денежное возмещение. Всего расселению из дома по адресу: улица Куйбышева, 143 подлежат 359 человек.
Управление жилищных отношений продолжает выплачивать компенсации и предоставлять жилые помещения взамен аварийных собственникам жилья. Жители могут получить консультацию по адресу: улица Максима Горького, 18, приём ведётся ежедневно без обеда с 09:00 до 18:00, по пятницам с 09:00 до 17:00, либо по телефонам: 207-50-06, 207-50-29 или 207-50-59.
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