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В филиалах МФЦ Прикамья помогают составить договоры для оформления недвижимости в Росреестре
Для получения услуги можно обратиться в любой филиал МФЦ, предоставив пакет документов, необходимый для подготовки договора. Заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Договор будет готов на следующий рабочий день.
В МФЦ также обращают внимание на то, что обратиться за составлением договора должны все участники сделки, так как каждый из них должен подписать согласие на обработку персональных данных. При этом оплата за оказание услуги осуществляется только один раз.
После получения заказанного договора в филиале многофункционального центра можно в этот же день подать заявление на государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости.
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