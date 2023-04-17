В филиалах МФЦ Прикамья помогают составить договоры для оформления недвижимости в Росреестре

С начала апреля для жителей Прикамья в МФЦ появилась возможность получить услугу по составлению договоров для предстоящего оформления объектов недвижимости. Дополнительный платный сервис предназначен для тех жителей, которым нужно подготовить документы для дальнейшей регистрации права собственности в Росреестре. В МФЦ можно обратиться за составлением договоров купли-продажи, дарения, обмена, найма, аренды/субаренды жилого помещения, также сотрудники помогут в подготовке акта приема-передачи объекта недвижимости или дополнительного соглашения к договору.Для получения услуги можно обратиться в любой филиал МФЦ, предоставив пакет документов, необходимый для подготовки договора. Заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Договор будет готов на следующий рабочий день.В МФЦ также обращают внимание на то, что обратиться за составлением договора должны все участники сделки, так как каждый из них должен подписать согласие на обработку персональных данных. При этом оплата за оказание услуги осуществляется только один раз.После получения заказанного договора в филиале многофункционального центра можно в этот же день подать заявление на государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости.