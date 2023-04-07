Пермяки выбрали варианты благоустройства сквера на площади Дружбы

В Перми подведены итоги голосования за варианты благоустройства сквера на площади Дружбы. С 15 по 26 апреля на портале «Госуслуги» прошло онлайн-голосование. Всего в опросе приняли участие 695 человек. Жители города высказались за установку в сквере детской интерактивной мини-площадки, одиночных скамеек и высокого арт-объекта.Так, на вопрос: «Какие скамейки следует установить в сквере?» большинство проголосовавши, 380 человек, ответили: «одиночные». В выборе зон для отдыха лидером стала установка детской интерактивной мини-площадки – за неё свой голос отдали 440 опрошенных. Также более 460 человек проголосовали за установку высокого арт-объекта в сквере. Что касается покрытия дорожек сквера, то здесь жители выбрали плитку (природный камень) – 586 человек проголосовали именно за этот вариант.В ходе голосования жители могли предложить свои варианты и предложения по благоустройству сквера. Среди них были, например, предложения обустроить велосипедные дорожки и площадку для выгула собак, добавить больше освещения, провести дополнительное озеленение сквера кустарниками и небольшими цветниками, разместить модульные стенды с познавательными информационными материалами об истории района, города, известных людях.Как сообщили в департаменте планирования и мониторинга администрации Перми, результаты онлайн-голосования направлены в городской «Институт территориального планирования» для разработки концепции сквера на площади Дружбы. Далее готовая концепция будет учтена городским департаментом дорог и благоустройства при разработке проектно-сметной документации по благоустройству территории сквера.