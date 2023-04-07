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"Безопасный регион": в Прикамье обновляют автопарк и ремонтируют участковые пункты полиции
Эдуард Дрейд, начальник отдела МВД России по Чердынскому ГО: "У нас присутствуют отдаленные территории, где все-таки участковому с данным транспортом будет гораздо удобнее прибывать туда, приезжать на происшествия, использовать их в иных мероприятиях".
Ключи от 20 новых служебных автомобилей торжественно передали полицейским Прикамья. 16 - марки «Лада Гранта» и 4 - «УАЗ», повышенной проходимости. Отправятся они в разные уголки края: в Кудымкарский, Кунгурский, Бардымский, Куединский, Гаинский, Лысьвенский и другие округа.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы считаем, что эти решения обоснованны и правильны, поскольку служба участковых уполномоченных является одной из основ поддержания общественного порядка и безопасности наших граждан".
Приобрели машины в рамках реализации государственной программы Пермского края «Безопасный регион». Благодаря этой программе отремонтировано 255 участковых пунктов полиции в 48 территориях. Это позволило создать комфортные условия.Сергей Клеменко, участковый уполномоченный полиции отдела № 2 Управления МВД России по г. Перми: "Мебель новая, участок новый, все красиво, все замечательно. Граждане тоже относятся к этому более положительно".
К примеру, на Стахановской в участковом пункте есть новая оргтехника, видеокамеры, внутри светло и просторно.
Обновленные пункты доступны и для маломобильных людей. К примеру, на входе есть специальная кнопка вызова и подъемное устройство, которое управляется с пульта.
Реализовывать программу продолжат и дальше. В скором времени еще 16 новых «Нив» передадут в органы внутренних дел.
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