С 1 мая в Пермском крае вводится новый порядок доставки пенсий на дом

С 1 мая вводится новый порядок доставки пенсий на дом. Как соообщили в пресс-службе УФПС Пермского края, согласно изменениям в законодательстве, доставлять пенсии и социальные выплаты наличными денежными средствами будут исключительно организации федеральной почтовой связи. Если пенсию и пособия доставляли на дом — почтальон так же принесёт их на дом. Если выплаты выдавались в кассах других организаций, теперь пенсионеры смогут получать их в отделениях Почты. Если выплаты получает доверенное лицо, а в доверенности указано название конкретной доставочной организации, такую доверенность необходимо переоформить.Сейчас часть пенсионеров Перми, Березников, Оханска и Нытвы и ближайших к ним населённых пунктов получают выплаты через альтернативные организации. С 1 мая выплаты получателям принесут сотрудники Почты России в привычные даты выплат.Исключительным правом на доставку пенсий наличными Почту России наделил ФЗ от 18.03.2023 № 76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О почтовой связи» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Пенсионеры продолжат получать выплаты на дому. Кроме того, для тех, кто получает и другие социальные выплаты, будут созданы более комфортные условия: почтальоны доставят им все выплаты в один день. Если человека не будет дома, он сможет получить деньги на дому в другой день. Почтальон доставляет пенсию клиентам по персонифицированным выплатным поручениям с отрывной квитанцией, где указаны все суммы начислений и периоды выплат.