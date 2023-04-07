С 1 мая в Пермском крае вводится новый порядок доставки пенсий на дом
Сейчас часть пенсионеров Перми, Березников, Оханска и Нытвы и ближайших к ним населённых пунктов получают выплаты через альтернативные организации. С 1 мая выплаты получателям принесут сотрудники Почты России в привычные даты выплат.
Исключительным правом на доставку пенсий наличными Почту России наделил ФЗ от 18.03.2023 № 76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О почтовой связи» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Пенсионеры продолжат получать выплаты на дому. Кроме того, для тех, кто получает и другие социальные выплаты, будут созданы более комфортные условия: почтальоны доставят им все выплаты в один день. Если человека не будет дома, он сможет получить деньги на дому в другой день. Почтальон доставляет пенсию клиентам по персонифицированным выплатным поручениям с отрывной квитанцией, где указаны все суммы начислений и периоды выплат.
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