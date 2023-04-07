ВНИМАНИЕ! НАСТУПАЕТ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 22 марта 2023 №195-п на территории Пермского края:

с 30 апреля 2023 года установлен весенне-летней пожароопасный период, за исключением территории земель лесного фонда;

особый противопожарный режим установлен с 30 апреля по 10 мая 2023 года на территории города Перми, за исключением территории земель лесного фонда.

На период действия особого режима:

запрещается проведение неконтролируемых палов, сжигание мусора, отходов, травы, листьев, веток и иной растительности на землях сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов, в том числе на территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

Наступление весенне-летнего пожароопасного периода всегда отмечается резким ростом пожаров, связанных с выжиганием сухой растительности. Повсеместно вдоль автомобильных дорог, на лугах, осуществляется выжигание сухой травы. На полях сжигается стерня, пожнивные остатки. Разводятся костры и сжигается мусор как на территории, прилегающей к домовладениям граждан, так и на объектах различных форм собственности. Весенние палы становятся обыденностью, как для хозяйств, так и для владельцев личных приусадебных участков.

С наступлением весны люди спешат привести в порядок свои владения и прилегающую территорию, при этом, забыв о требованиях пожарной безопасности, сжигают бытовой мусор и сухую растительность, не задумываясь о том, что могут причинить вред не только своему имуществу, но и рискуют получить серьезные травмы и потерять самое дорогое – жизнь.

Особую тревогу вызывают случаи, когда виновниками, а иногда и жертвами пожара становятся дети. С наступлением весны дети большую часть времени проводят на улице, пользуясь отсутствием должного внимания со стороны родителей, нередко с друзьями жгут костры и все это вполне может обернуться крупным пожаром.

Необходимо существенно изменить сложившуюся ситуацию, каждый из нас должен осознать всю важность существующей проблемы. Ведь в подавляющем большинстве своем виновниками происходящего являемся мы с вами, а точнее, наши беспечность и бескультурье.

Каждый год весной горят хозяйственные постройки и жилые дома граждан города, а также дачи, которые располагаются вокруг нашего города.

Поэтому чтобы не случилось беды необходимо знать и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.

Своевременно очищайте территорию участка, и прилегающей к нему территории от горючих отходов, мусора, опавших листьев, травы.

Помните там, где отсутствует горючая среда, огня не будет!

Установите у каждого строения емкость с водой или обеспечьте его огнетушителем. Строения должны иметь приставные лестницы, достигающие крыши, а на кровле лестницу, доходящую до конька крыши.

Устройте противопожарные полосы для предотвращения переброски огня при пожарах на здания и сооружения. Оградите свое имущество от пожара очищенной от грунта полосой земли.

Не оставляйте без присмотра во дворах баллоны с газом, а также емкости с легковоспламеняющимися или горючими жидкостями.

Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней травы.

Содержите в исправном состоянии электрические сети и электробытовые, газовые и керосиновые приборы, печи и соблюдайте меры предосторожности при их эксплуатации.

Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, горящие газовые плитки, керогазы, керосинки,толпящиесяпечи и не поручайте наблюдение за ними малолетним детям. Строго пресекайте шалость детей с огнем.





Если пожар не удалось предотвратить:

Немедленно позвоните в пожарную охрану по телефонам 01, 101 или единый номер вызова служб экстренного реагирования 112!

Вызов должен содержать четкую информацию о месте пожара, его причине и вероятной угрозе для людей. Назовите свое имя, номер телефона для получения дальнейших уточнений.

Необходимо быстро реагировать на пожар, используя все доступные способы для тушения огня (песок, вода, покрывала, одежда, огнетушители и т.д.)

Закройте двери и окна, так как потоки воздуха питают огонь.

Отключите газ, электричество.

Если потушить пламя невозможно, после спасения людей следует убрать баллоны с газом, автомобили, все легковоспламеняющиеся материалы.

Открывая горящие помещения, надо быть максимально внимательным, так как новое поступление кислорода может усилить пламя. Если есть дым, двигайтесь, пригнувшись, закрывая лицо, при необходимости закройте голову влажным полотенцем, обильно смочив водой одежду.

Если на человеке загорелась одежда, не позволяйте ему бежать. Повалите его на землю, закутайте в покрывало и обильно полейте. Ни в коем случае не раздевайте обожженного, если одежда уже прогорела, накройте пострадавшие части тела чистой тканью и вызовите скорую помощь.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности на территории приусадебного участка, жилого дома, дачного участка возлагается на их владельцев!!!

В соответствии с Законом от 28 мая 2022 года № 141-ФЗ «О внесении изменений вКодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», который вносит изменения в статью 20.4 КоАП РФ, значительно увеличивающий административные штрафы за нарушения требований пожарной безопасности.

Нарушение требований пожарной безопасности повлечет «предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 40 тысяч до 60 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 тысяч до 400 тысяч рублей».

ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение требований пожарной безопасности может предупредить пожары и не допустить больших материальных затрат!

Телефоны вызова пожарной охраны: 01, 101,

Единый номер вызова служб экстренного реагирования 112