"Это не просто желание выпендриться и удивить". В Перми состоялась премьера оперы «Летучий голландец»

Громкая премьера состоялась в Пермском театре оперы и балета. Режиссер Константин Богомолов поставил спектакль "Летучий голландец" на музыку Вагнера.Действие оперы перенесено в лихие 90-е. В 1993 из колонии "Белый лебедь" сбегает опасный преступник. При этом музыкальный материал максимально приближен к оригиналу. Певцы исполняют оперу на немецком языке, но находятся в декорациях пермской "Хохловки" в народных костюмах.Наладить хоть какую-то связь между всем этим на первый взгляд абсурдом помогают остроумные титры от режиссера постановки. Спустя два года после премьеры нашумевшей «Кармен» тандем - режиссер Константин Константин Богомолов, дирижер Филипп Чижевский и художница Лариса Ломакина - вновь возвращается на сцену Пермской оперы.Исполнителям главных ролей пришлось изрядно постараться для перевоплощения. Так, Энхбат Тувшинжаргал, исполнивший роль Голландца, впервые пел арии на немецком языке, а еще пришлось посмотреть много документальных интервью с настоящими преступниками, чтобы вжиться в роль беглого зэка. Анжелика Минасова, исполнившая роль Сенты, смотрела видео женщин, которые пишут письма заключенным.Оперные знатоки считают, что для любого театра появление Вагнеровской музыки - знак перехода в высшую лигу. Он в свое время шокировал и удивлял публику, именно так поступают сейчас и московские постановщики."Нужно приходить без предвзятого мнения, с открытым сердцем, ушами и глазами. 23-й год на дворе. Мы много знаем про современную оперу, про то, что хотят сказать современные режиссеры. Это не просто желание выпендриться и удивить. У нас просто уже немножко другое мышление", - рассказывает сценограф и художник по костюмам Лариса Ломакина.После этой премьеры, как и после "Кармен", зрители поделятся на два лагеря и будут спорить до бесконечности. Но то, что равнодушных в зале не останется, это точно. А чтобы составить свое мнение, надо посмотреть самому.