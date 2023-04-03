В Роспотребнадзоре рассказали, где пермяки чаще всего "ловят" клещей

В региональном Управлении Роспотребандзора назвали основные места присасывания клещей и заражения клещевым энцефалитом. По среднемноголетним данным, лидируют посещение леса (51,1%), в 30,6% случаев - при посещении индивидуальных садов, в 17,8% - при посещении лесопарковых зон и других территорий. Основным путем передачи заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом является трансмиссивный, реализуемый при присасывании инфицированного ВКЭ клеща, однако имеются риски заражения КВЭ и алиментарным путем при употреблении молочной продукции.Напомним, на минувшей неделе в Прикамье был зафиксирован первый случай укуса клеща в этом сезоне. Житель Чайковского обратился в медорганизацию после того, как "поймал" клеща. Предположительно присасывание произошло во время прогулки с собакой в лесопарковой зоне.Эпидемиологи прогнозируют в этом году серьезную клещевую активность, сопоставимую по показателям прошлого года, когда в Прикамье было зафиксировано более 20 тысяч случаев присасывания клещей.