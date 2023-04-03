В Роспотребнадзоре рассказали, где пермяки чаще всего "ловят" клещей

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Напомним, на минувшей неделе в Прикамье был зафиксирован первый случай укуса клеща в этом сезоне. Житель Чайковского обратился в медорганизацию после того, как "поймал" клеща. Предположительно присасывание произошло во время прогулки с собакой в лесопарковой зоне.
Эпидемиологи прогнозируют в этом году серьезную клещевую активность, сопоставимую по показателям прошлого года, когда в Прикамье было зафиксировано более 20 тысяч случаев присасывания клещей.
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