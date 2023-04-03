В Пермском крае завершился первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

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За время проведения акции сотрудники полиции осуществили более 300 проверок поступившей от населения информации по административным правонарушениям и преступлениям в сфере незаконного оборота потенциально опасных психоактивных веществ. Стражи порядка выявили более 200 преступлений и около 230 административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Изъяли свыше 9 кг наркотических средств и психотропных веществ.
В ходе оперативно-профилактического мероприятия полицейские инспектировали более 1100 мест проведения досуга и иных мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, в том числе в ночное время суток. Правоохранители проверили граждан, состоящих на профилактическом учете за совершение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.
"Кроме того, сотрудники полиции, врачи-наркологи, психологи и специалисты в области профилактики наркомании организовали беседы и лекции, направленные на предотвращение наркомании среди несовершеннолетних, в том числе для педагогов образовательных учреждений общего и профессионального образования, а также родителей учащихся 7–11 классов", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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