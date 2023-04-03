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Пермское «Счастье» вновь уйдёт под воду
«Счастье» появилось на набережной Камы к фестивалю «Живая Пермь» весной 2009 года. Автор арт-объекта - художник Борис Матросов. В прошлом году на время проведения реконструкции набережной арт-объект был демонтирован, а после ремонта установлен на прежнее место.
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