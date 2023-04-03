Пермские кардиохирурги спасли 4-летнего мальчика из Грозного
Для 4-летнего Келаба операция в Перми была уже 6-й по счету. Докторам под руководством Вячеслава Белова словно скульпторам пришлось сперва, как из камня, выделить из всех спаек сердце ребенка, а уже затем его "починить".
После операции прошло 3 месяца. Келаб окреп, он активен, увлечен играми. Приступы прекратились, теперь мальчик не зависит от кислородного баллона, можно возвращаться домой, в Грозный. Этим летом Келаб будет бегать уже на детских площадках, а не по больничным коридорам.
Доктора Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии берутся за самые сложные пороки сердца. В Пермь приезжают пациенты со всей страны. Врачи не отказывают - спасают.
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