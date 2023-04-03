Пермские кардиохирурги спасли 4-летнего мальчика из Грозного

Уникальную 7-часовую операцию провели врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова. Врачи спасли 4-летнего мальчика из Грозного, которого в тяжелом состоянии из Чечни в Пермь доставили на самолете. К счастью, всё закончилось благополучно.Для 4-летнего Келаба операция в Перми была уже 6-й по счету. Докторам под руководством Вячеслава Белова словно скульпторам пришлось сперва, как из камня, выделить из всех спаек сердце ребенка, а уже затем его "починить".После операции прошло 3 месяца. Келаб окреп, он активен, увлечен играми. Приступы прекратились, теперь мальчик не зависит от кислородного баллона, можно возвращаться домой, в Грозный. Этим летом Келаб будет бегать уже на детских площадках, а не по больничным коридорам.Доктора Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии берутся за самые сложные пороки сердца. В Пермь приезжают пациенты со всей страны. Врачи не отказывают - спасают.