Из Перми в Минск отправился первый прямой авиарейс

2 апреля - в День единения народов России и Белоруссии - первый прямой авиарейс отправился из Перми в Минск. Отныне рейсы должны стать регулярными. Время в пути 3 часа.В международном аэропорту "Пермь" по этому поводу регистрация прошла не в обычном режиме, а с перерезанием ленточки и подарками для первых зарегистрированных пассажиров. Всего до столицы Белоруссии было куплено больше половины билетов - 58 штук.Данный рейс субсидируемый - его выполнение частично оплачивается из федерального бюджета. В качестве перевозчика выступает компания "Nordwind", чьи самолеты летают из Перми в Сочи, Астрахань, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград и Мурманск.Перелёты в Минск будут осуществляться до октября 2023 года. Частота рейсов - 2 раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 5300 рублей.