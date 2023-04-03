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Из Перми в Минск отправился первый прямой авиарейс
В международном аэропорту "Пермь" по этому поводу регистрация прошла не в обычном режиме, а с перерезанием ленточки и подарками для первых зарегистрированных пассажиров. Всего до столицы Белоруссии было куплено больше половины билетов - 58 штук.
Данный рейс субсидируемый - его выполнение частично оплачивается из федерального бюджета. В качестве перевозчика выступает компания "Nordwind", чьи самолеты летают из Перми в Сочи, Астрахань, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград и Мурманск.
Перелёты в Минск будут осуществляться до октября 2023 года. Частота рейсов - 2 раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 5300 рублей.
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