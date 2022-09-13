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Кондуктора, севшего на колени пассажирке, отстранили от работы →
В Прикамье пройдет горячая линия по вопросам готовности образовательных заведений к началу учебного года
В работе линии примут участие представители регионального Минобра, краевом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, прокуратуры Пермского края, аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Прикамье, а также Департамента образования мэрии Перми.
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