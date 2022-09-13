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Кондуктора, севшего на колени пассажирке, отстранили от работы
Напомним, скандал в одном из пермских автобусов произошел вечером 8 сентября. Кондуктор села на колени пассажирки, пытаясь таким образом выгнать ее из автобуса. Что стало причиной такого поведения - не известно до сих пор.
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