"Оставляя след": пермский забор украсили отпечатками пальцев знаменитых жителей города

В квартале между ул. Пушкина, Куйбышева и Луначарского закончили разукрашивать бетонный забор. Там появились отпечатки пальцев известных пермяков и портрет Сергея Есенина, раньше рядом находился знаменитый недострой с изображением поэта, выполненным пермским художником Александром Жунёвым. Несколько лет назад конструкцию снесли. Новый проект назвали "Оставляя след". По задумке авторов, отпечатки - это реальные следы наших современников, которые своими руками создают образ города. Фактически получился его коллективный портрет: художники, врачи, инженеры, музыканты, актеры, журналисты, писатели, ученые — те, чьи имена и деятельность уже стали частью истории.Аника Рикшкововец, автор проекта «Оставляя след»: «Скоро в так называемом 137-м квартале начнется строительство, и застройщики, они же владельцы строительного забора по периметру территории, обратились к нам, студии художественного оформления «Граф-н-ролл», с просьбой разработать визуальный концепт этой поверхности, который бы как-то интерпретировал историю дома с Есениным. Речь шла о 600 кв. м., то есть всей поверхности забора, расположенного по улицам Луначарского, Куйбышева и Пушкина».