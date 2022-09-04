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На следующей неделе в Прикамье ожидается дождь с мокрым снегом
На следующей неделе теплее не станет. По ночам возможны заморозки, а в пятницу, по некоторым прогнозам, ночью может пройти дождь с мокрым снегом.
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