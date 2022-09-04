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Проект концессии трамвайной системы Перми одобрил Минтранс РФ
Пресс-служба Минтранса России: "Программой предусмотрен механизм реализации проектов по обновлению инфраструктуры и подвижного состава городского электрического транспорта в формате концессии. В ходе обсуждения проектов были высказаны ряд замечаний и предложений по их дополнению".
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