В Прикамье подтверждено 1 402 новых случая COVID-19
Новые случаи заболевания диагностированы в следующих территориях края: в Перми, Чайковском, Березниках, Кизеле, в Пермском, Краснокамском, Чернушинском, Верещагинском, Суксунском, Кудымкарском, Юсьвинском, Кунгурском, Бардымском, Звездном, Частинском, Нытвенском, Юрлинском, Сивинском, Лысьвенском, Оханском, Ильинском, Красновишерском, Соликамском, Добрянском, Октябрьском, Осинском, Очерском, Березовском, Чердынском, Ординском, Кочевском, Еловском, Уинском, Карагайском и Кишертском муниципальных и городских округах.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 873 человек.
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