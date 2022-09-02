Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

На главную - Новости T7-inform

← Как правильно сушить овощную яму

В Прикамье подтверждено 1 402 новых случая COVID-19 →

Пермский марафон: 3 и 4 сентября изменится движение общественного транспорта

В связи с проведением Пермского марафона 3 и 4 сентября изменится движение общественного транспорта.
Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, с учётом ограничения движения всех видов транспорта по улице Петропавловской 3 сентября c 11:00 до 14:30, движение автобусного маршрута №6 в направлении из города будет организовано в объезд по улицам Крисанова, Ленина, Попова, далее по маршруту следования. С 22:00 3 сентября и после 17:00 4 сентября автобусные маршруты №6, №10, №14, №49, №50, №67 и №68 будут следовать в объезд по улицам Ленина, Борчанинова, Луначарского (обратно по улице Екатерининской или Петропавловской в зависимости от маршрута), улице Крисанова, далее по маршрутам следования. Маршруты №10т, №35, №46 проследуют без заезда на остановочный пункт «Пермский академический Театр-Театр» от улицы Ленина по улице Борчанинова и улице Петропавловской.
На время проведения марафона 4 сентября до 17:00 трамвайные маршруты №6, №8, №12 не будут осуществлять перевозку пассажиров. Маршруты №4 и №7 будут следовать из Мотовилихинского района до разворотного кольца «Разгуляй». Маршрут №5 будет перенаправлен до остановки «Улица Стахановская» вместо остановки «Станция «Пермь-II». Маршрут №11 будет осуществлять перевозки сообщением «Школа № 107 – улица Революции – ОАО «Велта».
Автобусные маршруты, следующие от Коммунального моста, будут проходить по улицам Монастырской, Окулова, Крисанова. Автобусные маршруты со стороны микрорайона Парковый и станции «Пермь-II» проследуют по улицам Крисанова, Луначарского (обратно по улице Екатерининской), Борчанинова, Пушкина либо напрямую (в зависимости от маршрута) по улице Луначарского (обратно по Екатерининской), Комсомольскому проспекту.
Маршруты, следующие от Центрального рынка, по улице Пушкина, пойдут в объезд по Комсомольскому проспекту, улице Революции и улице 25 Октября.
Маршруты, №4, №14, №55, №63, №67, идущие по Средней дамбе, будут следовать напрямую по улице Революции без заезда на улицу Пушкина и улицу Луначарского (улицу Екатерининскую).
Автобусный маршрут №3 будет работать в укороченном виде и следовать из Индустриального района до автовокзала до 17:00. Автобусный маршрут №51 также до 17:00 будет курсировать до Октябрьской площади без заезда на станцию «Пермь-I».Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

Опубликовано: 02.09.2022 в 12:45 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

Как правильно сушить овощную яму

Синоптики: очень холодно будет в выходные

ЭКЗАМЕН ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Как продлить проездные для пермских школьников и студентов

Движение транзитного транспорта на обходе Чусового будет ограничено

Гидравлические испытания теплосетей в Перми завершены на 90%

6 сентября завершается срок приёма документов в общественную наблюдательную комиссию края

Синоптики рассказали о погоде на 1 сентября

Пермские врачи и учителя смогут получить бесплатные земельные участки

Началось. В поликлиниках Прикамья вновь вернули масочный режим


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Как правильно сушить овощную яму

В Прикамье подтверждено 1 402 новых случая COVID-19 →

Обратите внимание

в Перми

Забор и «Точка». Дорогу к школе перекрыло ТСЖ
Дорога к школе уперлась в забор. В Перми разгорается скандал вокруг нового корпуса «Точки», подход к которой перекрыло соседнее ТСЖ. В администрации говорят: земля муниципальная, а потому жильцы дома установили забор незаконно. Две конструкции — бетонная и металлическая — с 8 августа подлежат принудительному сносу по распоряжению районного главы. Пока демонтажа не произошло — ждут решения суда.
26.08.2022 в 09:13

Метки: Общество, в Перми, Образование

1 сентября в Прикамье свои двери откроют 6 новых образовательных учреждений
В День знаний в Прикамье свои двери откроют 6 новых образовательных учреждений. Об этом на заседании фракции ЛДПР сообщила краевым депутатам министр образования Раиса Кассина. Школы расположены в Перми, Краснокамске, Горнозаводском и Лысьвенском округах. Также до конца года открыть планируется еще 3 учреждения: в краевой столице и Косинском округе. Там будут поставлены цифровые лаборатории по биологии, физике, химии, укомплектованы кабинеты технологии и робототехники. Всего только на подготовку школ к учебному году в регионе было выделено больше 2 млрд. рублей. В 360 зданиях проведен ремонт, установлена современная мебель, проведен ремонт систем отопления. Отдельно четыре школы преобразятся полностью к 1 сентября — капитальный ремонт по федеральной программе проведен в старых корпусах «Синтеза», «Фотоники», а также в 77-й и 22-й школах.
25.08.2022 в 10:35

Метки: Образование, в Пермском крае, в Перми

СМИ: пропавшие в Перми женщина и ее 5-летняя дочь найдены убитыми
В Перми завершены поиски пропавших мамы и дочери, которые приехали из Башкирии. Как сообщает портал 59.RU со ссылкой на поисковый отряд им. Ирины Бухановой, 45-летняя женщина и ее 5-летний ребенок найдены. Они погибли. Тела с признаками насильственной смерти обнаружены в лесу неподалеку от Перми. В настоящее время на месте работают следователи, официальных комментариев пока нет. Мама приехала из Башкирии в гости к подруге несколько дней назад. Последний раз женщину видели 17 августа на ул. Ветлужской в Дзержинском районе. Днем 18 августа они выходили на связь с родными. С тех пор их местонахождение было неизвестно.
25.08.2022 в 10:10

Метки: Преступления, в Перми

В Перми проводятся рейды по пресечению парковки на газонах
Сразу в нескольких районах Перми накануне прошли рейды по пресечению парковки на газонах. Нарушения фиксируют даже в отсутствии водителя. Достаточно того, что автомобиль стоит на зеленой траве. Штраф для физического лица – 1000 рублей, для юридического - до 0 тысяч рублей. Выписывать штраф могут хоть каждый день, а платить придется полную стоимость, без 50-проецентной скидки.
18.08.2022 в 09:46

Метки: Общество, Власть, в Перми, Деньги

«Выходные на набережной»: молодежные гуляния и «ДеревняФест»
В Пермской дирекции по организации культурно-массовых мероприятий рассказали, что 2 и 3 июля набережная реки Камы станет местом широких народных гуляний. В субботу, 2 июля, в 18:00 в амфитеатре состоятся традиционные молодёжные гуляния. В программе — народные кадрили, пляски, песни и летние хороводы, молодёжные игры в сопровождении гармошки и балалайки. А в воскресенье, 3 июля, на набережной пройдет масштабный праздник – «ДеревняФест». Зрители любых возрастов смогут принять участие в деревенских забавах, играх, поучаствовать в мастер-классах и, конечно, посмотреть концерты народных и фольклорных коллективов.
01.07.2022 в 11:48

Метки: в Перми, Культура, Общество

В России

Из Перми на Донбасс отправили очередную партию гуманитарной помощи
Из Перми отправили очередную партию гуманитарной помощи на Донбасс. В путь ушли 3 фуры общим весом почти в 60 тонн. В этот раз, вместе с продуктами первой необходимости, волонтеры собирали школьные принадлежности — таблицы и стенды, классные журналы, канцтовары для детей. В распределительный центр везут электрогенераторы и канистры для чистой воды.
25.08.2022 в 10:57

Метки: Общество, В России, В мире

Новый участок 4-полосной дороги Пермь – Екатеринбург обещают сдать осенью
Еще 11 километров новой дороги в четыре полосы на трассе Пермь – Екатеринбург стоимостью около 4 миллиардов рублей обещают сдать уже нынешней осенью. Об этом было заявлено во время инспекции стройки. Главный вопрос — что дальше с планами расширения дороги в направлении Кунгура. И здесь не все так гладко, федеральное финансирование пока не подтверждено, но на то и региональные власти, чтобы отстаивать интересы своего края. Депутаты уже планируют алгоритм действий - сделать запрос губернатору Пермского края, чтобы глава региона обратился с соответствующей просьбой на уровень федерации.
18.08.2022 в 11:20

Метки: Экономика, В России, в Пермском крае

В Перми наградили победителей юбилейного фестиваля «Щит России»
Сегодня в концертном зале отеля «Урал» состоялась торжественная церемония награждения победителей творческого конкурса XXV Всероссийского патриотического фестиваля СМИ
12.08.2022 в 19:20

Метки: Культура, СМИ, В России

На первом турнире «Ural FC» пермяки одержали 9 побед
В Перми на площадке УДС «Молот» состоялся первый международный турнир Ural Fighting Championship. Участие в нем приняли 50 бойцов из 13 стран. Поединки прошли по правилам кикбоксинга К1 и ММА. В предварительных сражениях в октагон вышли 11 прикамских спортсменов. Для многих из них это был первый опыт выступления среди профессионалов. В итоге девять из них одержали победы.
05.07.2022 в 09:35

Метки: Спорт, В России

В Перми пройдут Всероссийские соревнования по аквабайку
В Перми 2 июля на центральном городском пляже пройдет I этап кубка России по аквабайку. Он проводится при поддержке Федерации водно-моторного спорта Пермского края и регионального Минспорта. Ожидается, что к соревнованиям присоединятся более 80 участников из разных регионов России. В полноводной акватории Камы спортсмены будут состязаться в дисциплинах: кольцевые гонки, слалом, фристайл, гидрофлай. В рамках мероприятия соревнования также пройдут для детей 8-14 лет. Спортивные баталии на воде начнутся с 10.00 и продлятся до 20.00.
01.07.2022 в 12:35

Метки: в Пермском крае, В России, Спорт

Лента новостей RSS каналы

В Прикамье подтверждено 1 402 новых случая COVID-19В Прикамье подтверждено 1 402 новых случая COVID-19

Пермский марафон: 3 и 4 сентября изменится движение общественного транспортаПермский марафон: 3 и 4 сентября изменится движение общественного транспорта

В пермском Политехе приветствовали первокурсников из корпоративных групп «Лукойла» В пермском Политехе приветствовали первокурсников из корпоративных групп «Лукойла»

Чтобы купить билет на электричку с 50% скидкой, не забудьте справку из школы или студенческий билетЧтобы купить билет на электричку с 50% скидкой, не забудьте справку из школы или студенческий билет

Дмитрий Махонин поздравил с Днём знаний ребят из ЛНР, отдыхающих в ПрикамьеДмитрий Махонин поздравил с Днём знаний ребят из ЛНР, отдыхающих в Прикамье

Школы при вузах и "Профессионалитет": со скамьи обучения - в профессиюШколы при вузах и "Профессионалитет": со скамьи обучения - в профессию

В Перми школьные линейки начались со звуков гимна России и поднятия флагаВ Перми школьные линейки начались со звуков гимна России и поднятия флага

В День знаний в Прикамье открылись шесть новых школВ День знаний в Прикамье открылись шесть новых школ

В дни Пермского марафона центр города будет закрыт для движения транспортаВ дни Пермского марафона центр города будет закрыт для движения транспорта

В Перми закроют движение на участке Соликамского трактаВ Перми закроют движение на участке Соликамского тракта

В Перми пройдет прямая линия по проблемам начала отопительного периодаВ Перми пройдет прямая линия по проблемам начала отопительного периода

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.09.2022«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.09.2022

В Прикамье вступил в действие закон о цветовой гамме таксиВ Прикамье вступил в действие закон о цветовой гамме такси

Школьникам запретили использовать телефоны на урокахШкольникам запретили использовать телефоны на уроках

Торжественная линейка состоялась в пермской гимназии №2Торжественная линейка состоялась в пермской гимназии №2

В ПГАТУ состоялась торжественная студенческая линейкаВ ПГАТУ состоялась торжественная студенческая линейка

В ПГНИУ прошел университетский марафон «Новый старт. День знаний»В ПГНИУ прошел университетский марафон «Новый старт. День знаний»

Определены полуфиналисты Всероссийского конкурса «Классная тема»Определены полуфиналисты Всероссийского конкурса «Классная тема»

В Перми общественный транспорт переходит на зимнее расписаниеВ Перми общественный транспорт переходит на зимнее расписание

День знаний отметят в зоопаркеДень знаний отметят в зоопарке

В детсадах начинают работу группы «Вместе с мамой»В детсадах начинают работу группы «Вместе с мамой»

В Перми провели экскурсию "Голубые дороги Прикамья"В Перми провели экскурсию "Голубые дороги Прикамья"

Центр единого обслуживания клиентов «НОВОГОР-Прикамье» открылся в ПермиЦентр единого обслуживания клиентов «НОВОГОР-Прикамье» открылся в Перми

Как правильно сушить овощную ямуКак правильно сушить овощную яму

Полным ходом ведется надвижка металлической основы Чусовского мостаПолным ходом ведется надвижка металлической основы Чусовского моста

  • ГТРК

  • Реклама

  • Последние комментарии

  • Телепрограмма для Перми

  • Партнеры

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2022.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную