Пермский марафон: 3 и 4 сентября изменится движение общественного транспорта

В связи с проведением Пермского марафона 3 и 4 сентября изменится движение общественного транспорта.Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, с учётом ограничения движения всех видов транспорта по улице Петропавловской 3 сентября c 11:00 до 14:30, движение автобусного маршрута №6 в направлении из города будет организовано в объезд по улицам Крисанова, Ленина, Попова, далее по маршруту следования. С 22:00 3 сентября и после 17:00 4 сентября автобусные маршруты №6, №10, №14, №49, №50, №67 и №68 будут следовать в объезд по улицам Ленина, Борчанинова, Луначарского (обратно по улице Екатерининской или Петропавловской в зависимости от маршрута), улице Крисанова, далее по маршрутам следования. Маршруты №10т, №35, №46 проследуют без заезда на остановочный пункт «Пермский академический Театр-Театр» от улицы Ленина по улице Борчанинова и улице Петропавловской.На время проведения марафона 4 сентября до 17:00 трамвайные маршруты №6, №8, №12 не будут осуществлять перевозку пассажиров. Маршруты №4 и №7 будут следовать из Мотовилихинского района до разворотного кольца «Разгуляй». Маршрут №5 будет перенаправлен до остановки «Улица Стахановская» вместо остановки «Станция «Пермь-II». Маршрут №11 будет осуществлять перевозки сообщением «Школа № 107 – улица Революции – ОАО «Велта».Автобусные маршруты, следующие от Коммунального моста, будут проходить по улицам Монастырской, Окулова, Крисанова. Автобусные маршруты со стороны микрорайона Парковый и станции «Пермь-II» проследуют по улицам Крисанова, Луначарского (обратно по улице Екатерининской), Борчанинова, Пушкина либо напрямую (в зависимости от маршрута) по улице Луначарского (обратно по Екатерининской), Комсомольскому проспекту.Маршруты, следующие от Центрального рынка, по улице Пушкина, пойдут в объезд по Комсомольскому проспекту, улице Революции и улице 25 Октября.Маршруты, №4, №14, №55, №63, №67, идущие по Средней дамбе, будут следовать напрямую по улице Революции без заезда на улицу Пушкина и улицу Луначарского (улицу Екатерининскую).Автобусный маршрут №3 будет работать в укороченном виде и следовать из Индустриального района до автовокзала до 17:00. Автобусный маршрут №51 также до 17:00 будет курсировать до Октябрьской площади без заезда на станцию «Пермь-I».Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.