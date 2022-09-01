Как правильно сушить овощную яму

Сентябрь - традиционное время подготовки погребов к закладке овощей на хранение.

Необходимо с ответственностью отнестись к подготовке овощных ям.Иногда владельцы сушат овощные ямы, не соблюдая правила пожарной безопасности: разводят внутри костры, используют печки-буржуйки, самодельные электронагревательные приборы и электровентиляторы, оставляют овощные ямы во время сушки без присмотра. В результате происходят пожары, на которых люди гибнут или получают ожоги.

Уважаемые жители города Перми!

Уделите внимание вопросам пожарной безопасности в период подготовки овощных ям, их очистке и просушке:

для освещения и сушки овощных ям запрещается использовать открытый огонь;

овощные ямы должны сушиться естественной вентиляцией;

сушку овощных ям следует проводить при постоянном контроле, не допускать туда детей и лиц в нетрезвом состоянии.

Перед загрузкой овощей проверьте состояние электропроводки;

если освещение погреба отсутствует, пользуйтесь только безопасными источниками света.

Опасность представляют погреба и овощные ямы, которые в течение долгого времени закрыты. Даже небольшая концентрация угарного газа в воздухе (до 10 %) является опасной для человека. Человеку почувствовать ядовитое вещество и его мгновенное воздействие на организм, практически невозможно. По словам медиков, при отравлении сначала появляется легкая слабость, головокружение, а потом человек теряет сознание. При этом силы покидают пострадавшего довольно быстро, и подняться наверх самостоятельно он уже не может.

Дополнительно в погребе или овощной яме необходимо предусмотреть систему вентиляции, которая обеспечит регулярный приток воздуха, препятствующий чрезмерной влаге, плесени и сырости, а также предотвратит скопления газа.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА

НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ, УКАЗАВ ТОЧНЫЙ АДРЕС,

ПО ТЕЛЕФОНУ - «01» (стационарный телефон), ПО ТЕЛЕФОНУ «101» с любого мобильного оператора или «112»

Будьте бдительны и осторожны – берегите себя.