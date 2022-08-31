Синоптики: очень холодно будет в выходные

Сегодня днем по всей территории Пермского края пройдет холодный фронт, который принесет с собой кратковременные дожди и грозы, сообщает пермский гидрометцентр. Температура окружающей среды понизится на юге региона до +25, в Перми - до +20, а на севере - до+14 градусов. В четверг первого сентября в Прикамье придет новый циклон, из-за которого погода продолжит портиться. В пятницу в Перми ожидается небольшой дождь. Температурный фон ночью существенно просядет: ожидается ночью +6...+11 градусов, в Перми около +8, днем 15-20 градусов по всей территории, в Перми около +16.
"Очень холодно будет в выходные, - предупреждает Евгения Пищальникова, начальник отдела метеорологических прогнозов Пермского гидрометцентра. - Зябко, ветрено, сыро. Ночью +3...+8 градусов, днем +10...+15, на крайнем севере до +7 градусов. В Перми в ночь на воскресенье будет около 4 градусов. По востоку возможны заморозки. Днем столбик не поднимется выше 12-14 градусов. Осень наступила".
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