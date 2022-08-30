ЭКЗАМЕН ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность детей – это главное. Поэтому профилактика и предупреждение пожароопасных ситуаций в образовательных учреждениях всегда находится на особом контроле. Канун учебного года – традиционно один из самых ответственных периодов, ведь идёт приёмка школ, детских садов и учреждений дополнительного образования к новому учебному году. И сегодня специалисты Департамента общественной безопасности администрации города Перми и 1 отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми УПНР ГУ МЧС России по Пермскому краю готовы сообщить: образовательные учреждения Перми проверку прошли и к новому учебному году готовы!

Всё под контролем!

Проверка накануне учебного года – это настоящий экзамен для образовательных учреждений, и проходит он сразу по нескольким направлениям. Параметров много: проверяется техническое состояние, антитеррористическая безопасность, выполнение санитарно-гигиенических норм и, конечно, обеспечение пожарной безопасности. В частности, проводится проверка состояния электросетей, автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией (в образовательных учреждениях сигнал системы пожарной сигнализации всегда должен дублироваться на пульт подразделения пожарной охраны без участия человека). Проверяются также системы видеонаблюдения, работа тревожной кнопки, наличие и исправность первичных средств пожаротушения (в частности – достаточное количество огнетушителей). При этом специалисты самым внимательным образом проверяют абсолютно все помещения: коридоры, кабинеты, актовые и спортивные залы, туалетные комнаты, столовые, подвалы и чердаки. Контролируется также готовность сотрудников к правильным действиям в случае возникновения пожара: руководители образовательных учреждений и ответственные должностные лица обязательно должны проходить обучение мерам пожарной безопасности, а с персоналом необходимо проводить противопожарный инструктаж. Не остаётся без внимания и правильность оформления всей необходимой документации.

Пристальное внимание при проверке уделяется также путям эвакуации и эвакуационным выходам: они должны быть определённой ширины, к ним должен быть обеспечен свободный доступ, не допускается их захламление, а запоры на дверях всех эвакуационных выходов должны открываться свободно, изнутри и без ключа. Проверяют также и территорию вокруг школы – в частности, состояние дорожного покрытия, ограждений... Системы противопожарной защиты должны быть обеспечены автоматической разблокировкой и (или) открыванием шлагбаумов, ворот и ограждений, установленных на проездах и подъездах к образовательному учреждению. Это важно для беспрепятственного проезда пожарной техники. Также необходимо следить за тем, чтобы на подъездных путях не парковали автомобили, а в зимнее время регулярно очищать подъезды от снега. Важно быть уверенным: в экстренной ситуации всё сработает как надо!

Правила на каждый день

Конечно, противопожарное состояние школ, детских садов и учреждений дополнительного образования контролируется не только перед началом учебного года. Образовательные учреждения инспекторы посещают регулярно и за добросовестным выполнением всех требований пожарной безопасности следят постоянно. При этом тщательные проверки специалистов – это совсем не повод для нас с вами притуплять ежедневное внимание. Каждый взрослый должен неукоснительно следовать правилам пожарной безопасности сам и приучать детей всегда быть внимательными и осторожными – и в школе, и дома! Поэтому накануне учебного года обязательно повторите с детьми важные правила, убедитесь, что ребята знают, что может послужить причиной пожара и как вести себя, если возгорание всё-таки случилось.

Простые меры предосторожности помогут вам обезопасить себя и своих детей, а также уменьшить риски возгорания, а при возгорании – уменьшить ущерб. Образовательные учреждения должны быть территорией без опасности. И никаких компромиссов тут быть не может.

Территория безопасности

Департамент общественной безопасности администрации города Перми и 1 отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми УПНР ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминают важные правила пожарной безопасности для образовательных учреждений.

- На территории не должны скапливаться горючие отходы, например старая мебель, сухие листья и т. д. При пожаре этот легкогорючий мусор будет способствовать распространению огня.

- Необходимо постоянно следить за исправностью систем автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

- Важно строго соблюдать требования безопасной эксплуатации электрооборудования и электроприборов.

- Особое внимание необходимо уделять кабинетам физики, химии и производственным мастерским, ведь именно там часто есть горючие и легковоспламеняющиеся вещества, газовые горелки, спиртовки, электроплитки... Храниться и использоваться всё это должно с соблюдением всех предосторожностей, а классные доски и мебель в таких кабинетах должны располагаться так, чтобы проходы между ними, ведущие к эвакуационным выходам, были всегда свободны.

- Каждый педагог и сотрудник должен заранее знать, через какое помещение необходимо будет эвакуироваться и насколько безопасен тот или иной путь выхода из здания.

Материал подготовлен по заказу

Департамента общественной безопасности администрации города Перми.