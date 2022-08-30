Как продлить проездные для пермских школьников и студентов

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, с 1 сентября первоклассники смогут получить проездной непосредственно в школе, предварительно заполнив необходимые документы. Этот проездной документ будет действителен для бесплатного проезда в городском транспорте Перми до момента начала обучения в 5-м классе. Аналогичный срок действия установлен для учеников 2-х, 3-х и 4-х классов. Однако возможность получить проездной в школе доступна только для первоклассников. Остальные ученики, которые ранее не имели льготного проездного документа, для его получения должны будут обратиться в один из пунктов распространения.Для учащихся 5-11-х классов льготный период проездных документов будет продлён автоматически в течение сентября, когда городским департаментом образования будут предоставлены реестры учащихся. Дополнительно обращаться в пункты распространения не нужно.Для студентов автоматическое продление организовано не будет. Для продления срока действия льготы необходимо предоставить продлённый студенческий билет в срок до 1 октября в один из пунктов распространения проездных.В ведомстве отмечают, что текущий льготный период для школьников 5-11-х классов и студентов продолжит действовать до 31 августа. Учащимся, желающим пользоваться проездным с начала сентября, будет необходимо приобрести его до этой даты. В противном случае это будет возможно сделать только после продления срока действия льготы на следующий период.