Как продлить проездные для пермских школьников и студентов
Для учащихся 5-11-х классов льготный период проездных документов будет продлён автоматически в течение сентября, когда городским департаментом образования будут предоставлены реестры учащихся. Дополнительно обращаться в пункты распространения не нужно.
Для студентов автоматическое продление организовано не будет. Для продления срока действия льготы необходимо предоставить продлённый студенческий билет в срок до 1 октября в один из пунктов распространения проездных.
В ведомстве отмечают, что текущий льготный период для школьников 5-11-х классов и студентов продолжит действовать до 31 августа. Учащимся, желающим пользоваться проездным с начала сентября, будет необходимо приобрести его до этой даты. В противном случае это будет возможно сделать только после продления срока действия льготы на следующий период.
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