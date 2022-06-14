В Перми пройдут рейды по выявлению собственников неучтённых гаражей

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В департаменте имущественных отношений администрации Перми напоминают, что гараж является ранее учтённым объектом недвижимости в случае, если права на него возникли и правоустанавливающие документы были оформлены до дня вступления в силу Федерального закона №122-ФЗ (до 31.01.1998 года). Государственная регистрация ранее возникших прав осуществляется по желанию владельцев гаражей. Наличие таких сведений в ЕГРН обеспечит гражданам защиту их прав и имущественных интересов, предоставит возможность распорядиться такими объектами в дальнейшем, убережёт от мошеннических действий с имуществом.
Владельцы таких объектов недвижимости могут обратиться в городской департамент имущественных отношений лично по адресу: улица Сибирская, 14, кабинеты 3, 7, (с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00), а также задать вопросы по телефону: 212-66-15. Также можно направить обращение почтовым отправлением по адресу: 614000, Пермь, улица Сибирская, 14 или на электронную почту: shevchenko-os@gorodperm.ru.
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